Осталось несколько месяцев: более 100 технокомпаний призывают готовиться к масштабным кибератакам

Ведущие разработчики искусственного интеллекта и мировые технологические гиганты объединили усилия перед лицом новой угрозы. Более ста компаний бьют тревогу и требуют немедленно усилить киберзащиту, ведь стремительное развитие новых технологий может дать злоумышленникам сверхмощное оружие для цифровых атак

Времени на подготовку осталось крайне мало

Мир стоит на пороге масштабных кибератак нового поколения, поэтому у специалистов по безопасности очень мало времени на подготовку систем защиты. Компания OpenAI опубликовала открытое письмо с призывом начать глобальную кампанию по укреплению цифровой обороны, которое поддержали Microsoft, Google, Anthropic, Cisco, Cloudflare, CrowdStrike, IBM, Oracle, Fortinet и другие большие организации, пишет Neowin.

Современные модели искусственного интеллекта демонстрируют выдающиеся успехи в кибербезопасности. Недавно разработчики выпустили систему GPT-5.6-Cyber, которая успешно выполнила 95 процентов сложных задач, в частности по цепочкам эксплуатации уязвимостей, обходу аутентификации и повышению привилегий. Кроме того, представители OpenAI сообщили, что будущая модель Astra получит еще больше возможностей в этой сфере.

Кто оказался под наибольшим ударом

Подписанты открытого письма прогнозируют, что в ближайшие месяцы ИИ-атаки станут гораздо более массовыми и изощренными из-за постоянного совершенствования моделей. Злоумышленники могут проводить атаки на больницы, системы водоснабжения, интернет-инфраструктуру и другие жизненно важные службы. Несмотря на то, что эти учреждения играют чрезвычайно важную роль, большинство из них до сих пор используют устаревшие системы с незащищенным программным обеспечением, слабой аутентификацией и чрезмерными правами доступа.

Как защититься от угрозы

Чтобы решить эту проблему, авторы инициативы предлагают предоставить специалистам по кибербезопасности доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта. Это позволит аналитикам быстрее выявлять уязвимости, разрабатывать исправления и реагировать на угрозы. Также в письме содержится призыв к организациям немедленно устранить критические уязвимости и ввести более строгий контроль доступа. Компании, разрабатывающие передовые технологии искусственного интеллекта, планируют предоставить специалистам по кибербезопасности доступ к своим моделям, финансированию, обучению и необходимым инструментам защиты.

Мы призываем лидеров промышленности и правительства направить весь потенциал своих технологий, ресурсов и опыта на эти усилия. Передайте искусственный интеллект, способный обеспечивать киберзащиту, в руки специалистов по безопасности, начиная с команд, защищающих критически важные службы. Устраните самые опасные уязвимости, проверьте исправления и поделитесь тем, что работает, чтобы другие могли на этом строить. Вместе мы сможем превратить сегодняшние достижения искусственного интеллекта в долгосрочные улучшения безопасности, которые принесут пользу всем, – прокомментировал представитель OpenAI в совместном открытом письме компаний.

Кроме того, участники инициативы обратились к правительствам с просьбой профинансировать модернизацию систем безопасности в больницах и коммунальных предприятиях. Только совместная работа бизнеса и государства поможет защитить мир от будущих угроз.