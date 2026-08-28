Часу на підготовку залишилося критично мало

Світ стоїть на порозі масштабних кібератак нового покоління, тому фахівці з безпеки мають дуже обмежений час для підготовки захисних систем. Компанія OpenAI опублікувала відкритий лист із закликом розпочати глобальну кампанію з посилення цифрової оборони, який підтримали Microsoft, Google, Anthropic, Cisco, Cloudflare, CrowdStrike, IBM, Oracle, Fortinet та інші великі організації, пише Neowin.

Сучасні моделі штучного інтелекту демонструють надзвичайні успіхи в кібербезпеці. Нещодавно розробники випустили систему GPT-5.6-Cyber, яка успішно виконала 95 відсотків складних завдань, зокрема з ланцюжків експлуатації вразливостей, обходу автентифікації та підвищення привілеїв. Крім того, представники OpenAI повідомили, що майбутня модель Astra отримає ще більші можливості в цій сфері.

Хто опинився під найбільшим ударом

Підписанти відкритого листа прогнозують, що найближчими місяцями ШІ-атаки стануть набагато масовішими та витонченішими через постійне вдосконалення моделей. Зловмисники можуть атакувати лікарні, системи водопостачання, інтернет-інфраструктуру та інші життєво важливі служби. Попри те, що ці установи виконують надважливу роль, більшість із них досі використовують застарілі системи із незахищеним програмним забезпеченням, слабкою автентифікацією та надмірними правами доступу.

Як захиститися від загрози

Щоб розв'язати цю проблему, автори ініціативи пропонують надати фахівцям із кібербезпеки доступ до найсучасніших моделей штучного інтелекту. Це дозволить аналітикам швидше виявляти вразливості, створювати виправлення та реагувати на загрози. Також лист містить заклики до організацій негайно усунути критичні слабкі місця та впровадити суворіший контроль доступу. Компанії, які створюють передовий штучний інтелект, планують надавати захисникам доступ до своїх моделей, фінансування, навчання та необхідні інструменти захисту.

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"Ми закликаємо лідерів промисловості та уряду спрямувати всю вагу своїх технологій, ресурсів і досвіду на ці зусилля. Передайте здатний до кіберзахисту штучний інтелект до рук захисників, починаючи з команд, які захищають критично важливі служби. Виправте найнебезпечніші слабкі місця, перевірте виправлення та поділіться тим, що працює, щоб інші могли на цьому будувати. Разом ми зможемо перетворити сьогоднішні досягнення штучного інтелекту на тривалі покращення безпеки, які принесуть користь усім", – прокоментував представник OpenAI у спільному відкритому листі компаній.

Крім цього, учасники ініціативи звернулися до урядів із проханням профінансувати модернізацію систем безпеки в лікарнях та комунальних підприємствах. Тільки спільна робота бізнесу та держави допоможе захистити світ від майбутніх загроз.