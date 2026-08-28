Времени на подготовку осталось крайне мало

Мир стоит на пороге масштабных кибератак нового поколения, поэтому у специалистов по безопасности очень мало времени на подготовку систем защиты. Компания OpenAI опубликовала открытое письмо с призывом начать глобальную кампанию по укреплению цифровой обороны, которое поддержали Microsoft, Google, Anthropic, Cisco, Cloudflare, CrowdStrike, IBM, Oracle, Fortinet и другие большие организации, пишет Neowin.

Современные модели искусственного интеллекта демонстрируют выдающиеся успехи в кибербезопасности. Недавно разработчики выпустили систему GPT-5.6-Cyber, которая успешно выполнила 95 процентов сложных задач, в частности по цепочкам эксплуатации уязвимостей, обходу аутентификации и повышению привилегий. Кроме того, представители OpenAI сообщили, что будущая модель Astra получит еще больше возможностей в этой сфере.

Кто оказался под наибольшим ударом

Подписанты открытого письма прогнозируют, что в ближайшие месяцы ИИ-атаки станут гораздо более массовыми и изощренными из-за постоянного совершенствования моделей. Злоумышленники могут проводить атаки на больницы, системы водоснабжения, интернет-инфраструктуру и другие жизненно важные службы. Несмотря на то, что эти учреждения играют чрезвычайно важную роль, большинство из них до сих пор используют устаревшие системы с незащищенным программным обеспечением, слабой аутентификацией и чрезмерными правами доступа.

Как защититься от угрозы

Чтобы решить эту проблему, авторы инициативы предлагают предоставить специалистам по кибербезопасности доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта. Это позволит аналитикам быстрее выявлять уязвимости, разрабатывать исправления и реагировать на угрозы. Также в письме содержится призыв к организациям немедленно устранить критические уязвимости и ввести более строгий контроль доступа. Компании, разрабатывающие передовые технологии искусственного интеллекта, планируют предоставить специалистам по кибербезопасности доступ к своим моделям, финансированию, обучению и необходимым инструментам защиты.

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Мы призываем лидеров промышленности и правительства направить весь потенциал своих технологий, ресурсов и опыта на эти усилия. Передайте искусственный интеллект, способный обеспечивать киберзащиту, в руки специалистов по безопасности, начиная с команд, защищающих критически важные службы. Устраните самые опасные уязвимости, проверьте исправления и поделитесь тем, что работает, чтобы другие могли на этом строить. Вместе мы сможем превратить сегодняшние достижения искусственного интеллекта в долгосрочные улучшения безопасности, которые принесут пользу всем, – прокомментировал представитель OpenAI в совместном открытом письме компаний.

Кроме того, участники инициативы обратились к правительствам с просьбой профинансировать модернизацию систем безопасности в больницах и коммунальных предприятиях. Только совместная работа бизнеса и государства поможет защитить мир от будущих угроз.