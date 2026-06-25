Всего за 9 месяцев OpenAI создала процессор, который может изменить будущее ChatGPT

Компания OpenAI в партнерстве с Broadcom объявила о выпуске собственного специализированного чипа Jalapeño. Новинка обещает вдвое снизить затраты на вычисления для передовых языковых моделей и изменить расстановку сил на рынке оборудования для ИИ.

Главная задача новинки – работа с крупными языковыми моделями (LLM), лежащими в основе ChatGPT. Ранее для этого использовались дорогостоящие универсальные видеокарты (GPU). Новый чип был разработан с нуля под конкретные потребности алгоритмов OpenAI, что позволит существенно сэкономить ресурсы.

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Как создавали Jalapeno и на что он способен?

Официально о планах совместной разработки кастомного ИИ-ускорителя компания объявила в октябре 2025 года. Проектирование завершили в рекордные сроки.

Чтобы ускорить процесс, OpenAI использовала собственные модели искусственного интеллекта для проектирования отдельных этапов чипа. Это позволило создать ASIC-микросхему всего за 9 месяцев.

Инженерные образцы Jalapeno уже проходят активные испытания в лабораториях, обеспечивая работу перспективной модели GPT-5.3-Codex-Spark. По словам генерального директора Broadcom Хока Тана, новый ускоритель по своей производительности не уступает новейшим чипам Nvidia Blackwell и тензорным процессорам Google (TPU).

При этом Jalapeño демонстрирует впечатляющую экономическую эффективность – затраты на вычисления снижаются примерно на 50% по сравнению с традиционными графическими процессорами.

Кто производит и финансирует проект?

Производством кремниевых пластин для Jalapeño занимается тайваньский гигант TSMC, а канадская Celestica отвечает за интеграцию плат, стоек и серверных систем.

Руководитель аппаратного направления OpenAI Ричард Хо не раскрыл финансовых деталей соглашения с Broadcom, отметив, что они будут окончательно согласованы после выполнения заказа. В то же время Broadcom привлекла к финансированию разработки инвестиционных гигантов Apollo Global Management и Blackstone.

Наше партнерство с OpenAI отражает долгосрочное стремление к масштабированию физической инфраструктуры, которая станет основой следующего десятилетия развития искусственного интеллекта. Это лишь начало многопоколенческой дорожной карты. Вместе мы создаем кремниевые решения, которые позволят развертывать дата-центры гигаваттного масштаба совместно с Microsoft и другими партнерами уже с 2026 года,

– заявил генеральный директор Broadcom Хок Тан.

Для реализации своих капиталоемких планов OpenAI располагает солидным финансовым фундаментом. С начала 2026 года компания привлекла колоссальные 122 миллиарда долларов инвестиций для строительства дата-центров, разработки чипов и найма лучших специалистов.

Масштабные планы и реакция рынка

Начальное развертывание новой вычислительной платформы запланировано на конец 2026 года. Сотрудничество предусматривает развертывание систем общей мощностью 10 гигаватт (ГВт) к 2029 году. Из-за колоссального спроса Хок Тан ожидает, что уже в 2027 году компании превысят предыдущий прогноз по развертыванию чипов мощностью 1,3 ГВт. Более того, партнеры уже планируют выпуск следующего поколения чипа Jalapeno на 2028 год.

Рынок мгновенно отреагировал на громкий анонс. После презентации акции Broadcom выросли на 1,6% до $386,25, а общий рост капитализации компании с начала года составил почти 10%.

Мир переходит к экономике, основанной на вычислительных ресурсах. Jalapeno является частью нашей долгосрочной стратегии по созданию инфраструктуры, которая сделает ИИ быстрее, доступнее и надежнее для каждого,

– подчеркнул президент и соучредитель OpenAI Грег Брокман.

Что это означает для пользователей ChatGPT

Для обычных пользователей новый процессор может означать значительно более быстрые ответы ChatGPT, более низкую стоимость использования API, более стабильную работу сервисов в периоды пиковых нагрузок и возможность запускать всё более сложные модели без резкого роста затрат.