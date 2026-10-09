OpenAI опубликовала 722 математические работы, но ученые уже обнаружили в них ошибки

Искусственный интеллект предложил сотни новых математических результатов, в частности, касающихся известных нерешенных задач. Однако эта масштабная публикация вызвала не только восторг, но и вопросы о достоверности доказательств.

В начале октября 2026 года OpenAI опубликовала сотни математических результатов, которые, по словам компании, могут "расширить границы человеческих знаний". В репозитории на GitHub появились 722 научные работы, которые касаются 372 открытых математических задач. Они охватывают различные области – от алгебры и геометрии до теоретической информатики. Значительную часть результатов получила еще не выпущенная публично модель искусственного интеллекта. Об этом пишет Phys.

Почему математическое сообщество заговорило о "математической катастрофе"?

Масштаб публикации привлек внимание математиков по всему миру. Некоторые наблюдатели назвали ее "математической катастрофой" – намекая на возможные радикальные изменения в математических исследованиях из-за искусственного интеллекта.

Среди работ есть заявленные результаты по известным математическим проблемам, которые остаются нерешенными десятилетиями. В частности, речь идет о гипотезе Римана и гипотезе Берча – Свиннертона-Дайера. Обе они входят в число семи задач тысячелетия, за решение каждой из которых Институт математики Клея обещал вознаграждение в размере 1 миллиона долларов.

Однако наличие рукописи с доказательством еще не означает, что проблема действительно решена. Часть опубликованных работ уже отозвали или исправили из-за ошибок, которые влияли на результаты. В материале для The Conversation автор Мелисса Ли отмечает, что главные вопросы заключаются в том, почему OpenAI обнародовала такой массив работ именно в этом формате и насколько можно доверять заявленным доказательствам.

Почему даже математикам сложно проверять результаты ИИ?

OpenAI объясняет публикацию стремлением "способствовать дальнейшему прогрессу в математике". Однако способ представления результатов может затруднять достижение этой цели.

По словам Ли, один из ее старших коллег нашел среди публикаций задачу, которую давно считал особенно интересной, и попытался прочитать соответствующую работу. Текст оказался настолько непонятным, что, по его словам, если бы он получил такую рукопись на рецензирование в математический журнал, то сразу же отклонил бы ее.

Автор также описывает собственную попытку проверить один из громких результатов с помощью ChatGPT. Модель GPT-5.6 Sol, по ее словам, отнеслась к нему скептически и назвала серьезной галлюцинацией, которую нельзя цитировать, подавать к публикации или распространять в качестве доказательства без полного экспертного аудита.

Это не доказывает, что все результаты OpenAI ошибочны. Однако демонстрирует проблему: даже если система искусственного интеллекта способна генерировать сложные математические аргументы, их понятность и правильность остаются отдельными вопросами. В математике важно не только получить ответ, который выглядит убедительно. Нужно показать логически последовательное доказательство, каждый шаг которого можно проверить.

Связана ли публикация с борьбой за лидерство в сфере ИИ?

Масштабный релиз может иметь и более широкий стратегический контекст. В сентябре OpenAI уже заявляла о решении частного случая проблемы Навье–Стокса, которая также относится к задачам тысячелетия.

Математики Тристан Бакмастер и Левент Альпоге, работавшие над этой проблемой, обвинили компанию в том, что она получила доступ к их данным и использовала их идеи. По их утверждениям, OpenAI потратила вычислительные ресурсы стоимостью около 15 миллионов долларов на поиск решения. Компания опровергла эти обвинения.

По оценке Ли, новая публикация также может помочь OpenAI переключить внимание на более широкую дискуссию о возможностях искусственного интеллекта. Особенно важной в этом контексте является концепция общего искусственного интеллекта (AGI) – гипотетической системы, способной превосходить людей в большинстве когнитивных задач. Математика, особенно ее абстрактные разделы, требует сложных логических рассуждений и считается одной из самых сложных сфер для автоматизации.

Если ИИ действительно сможет самостоятельно находить и доказывать новые математические утверждения, это станет весомым аргументом в пользу его способности выполнять задачи исследовательского уровня.

Такие демонстрации возможностей могут быть важны для OpenAI и с точки зрения ее бизнеса. Согласно данным, приведенным в материале, компания рассматривает возможность выхода на фондовый рынок и стремится к оценке стоимости до 1,4 триллиона долларов. В то же время нет оснований утверждать, что именно это было главной причиной публикации математических работ.

Как проверить, действительно ли ИИ доказал математическую теорему?

В математике правильность утверждений определяется не популярностью автора или убедительностью изложения, а доказательством. Традиционно новые результаты проверяют специалисты, которые рецензируют работы перед их публикацией в научных журналах. Этот процесс может длиться очень долго. Сложные технические статьи иногда проходят проверку годами, ведь рецензентам нужно разобраться в аргументации, проверить логические переходы и найти возможные ошибки.

В случае с OpenAI проверка уже выявила проблемы. Компания отозвала три работы из-за элементарной ошибки, а в нескольких других исправила недостатки, которые делали заявленные результаты недействительными. Это свидетельствует, как минимум, о недостаточной проверке части материалов перед их публикацией.

Окончательная оценка будет зависеть от того, как математическое сообщество проверит эти работы. Именно независимый анализ специалистов должен определить, какие результаты выдерживают проверку, а какие требуют существенного пересмотра.

Могут ли другие алгоритмы проверять доказательства ИИ?

Один из способов повысить доверие к математическим результатам – формализация доказательств с помощью специализированных программных систем, в частности Lean.

Такие инструменты позволяют строить математические утверждения на основе формальных правил и аксиом. После этого система проверяет логическую корректность каждого шага доказательства.

Раньше формализация в основном касалась теорем, которые уже были доказаны людьми. Одним из известных примеров стала формализация теоремы о четырех цветах в 2008 году. Она гласит, что для раскрашивания любой плоской карты таким образом, чтобы соседние области имели разные цвета, достаточно четырех цветов.

Однако формализовать сложное доказательство вручную может быть сложно и долго. Сейчас исследователи работают над автоматической формализацией, при которой искусственный интеллект преобразует математические аргументы в форму, которую может проверить компьютер.

OpenAI сообщила, что на момент публикации формализовала 300 основных результатов из своего набора работ. Это потенциально облегчает проверку, однако не гарантирует автоматически, что каждый результат соответствует исходному математическому утверждению.

Проблема заключается в том, что даже формализация, созданная ИИ, может содержать ошибки. Исследователи уже выявляли недостатки в автоматически созданных формальных доказательствах, в частности в материалах, связанных с проблемой Навье–Стокса. Поэтому математикам еще предстоит определить, насколько надежны формализации OpenAI и можно ли принимать их в качестве достаточного подтверждения заявленных результатов.

Как искусственный интеллект может изменить математические исследования?

Реакция на публикацию OpenAI оказалась неоднозначной. Одни наблюдатели назвали ее потенциально важнейшим событием в истории математики, другие отнеслись к результатам гораздо сдержаннее.

С одной стороны, способность ИИ работать над сотнями нерешенных задач может ускорить исследования в различных областях. Даже если часть работ окажется ошибочной, отдельные идеи или методы могут помочь людям найти новые направления для поиска доказательств.

С другой стороны, огромный объем материалов создает дополнительную нагрузку на ученых. Специалистам приходится тратить время на проверку аргументов, которые могут быть сложными для чтения, неполными или неверными.

Это поднимает вопрос о том, кто должен нести ответственность за проверку результатов, как оценивать вклад людей в исследования с участием ИИ и что будет означать автоматизация для студентов и молодых ученых. В частности, они могут опасаться, что их результаты опубликует кто-то другой с помощью ИИ раньше, чем они завершат собственную работу.

Таким образом, нынешняя волна математических публикаций от OpenAI демонстрирует и потенциал искусственного интеллекта, и его ограничения. Количество сгенерированных доказательств само по себе не свидетельствует о количестве подтвержденных открытий. Решающими остаются проверка, воспроизводимость и способность математического сообщества установить, какие из новых результатов действительно верны.