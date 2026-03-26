Теперь без клубнички: OpenAI не будет вводить функцию, которую многие ждали

Компания OpenAI решила на неопределенный срок отложить запуск чатбота с эротическим контентом. Проект вызвал серьезные дискуссии внутри компании и беспокойство среди инвесторов. Об этом пишет Engadget.

Почему OpenAI отказалась от adult-чатбота?

Идею такого функционала впервые озвучили в октябре 2025 года – запуск планировали на декабрь, но его неоднократно переносили. Чатбот, известен под внутренним названием Citron mode, в итоге так и не получил даты релиза.

Одной из главных проблем стала сложность обучения моделей. Системы, которые ранее специально ограничивали эротический контент, нужно было перенастроить. При этом возникали риски появления незаконных или опасных сценариев, в частности связанных с запрещенными темами.

В самой OpenAI заявили, что пока не хватает достаточного количества исследований о влиянии подобных функций на пользователей. В частности, речь идет о вопросах эмоциональной привязанности к ИИ и долгосрочных последствиях таких взаимодействий.

Еще один фактор – изменение приоритетов. Компания решила сосредоточиться на ключевых продуктах, таких как инструменты для программирования, и отложить менее критические направления. Это уже второй подобный шаг за неделю: ранее OpenAI объявила о сворачивании видеогенератора Sora.

Как пишет The FT, ідея создание adult-функций появилась после того, как компания анонсировала механизмы родительского контроля и автоматического определения возраста в ChatGPT. Генеральный директор Sam Altman тогда отмечал, что OpenAI традиционно осторожно относится к таким темам, но допускает частичное смягчение ограничений.

Впрочем, дополнительное давление создали и внешние факторы. В частности, скандалы вокруг Grok, который генерировал дипфейки с обнаженными изображениями реальных людей, включая несовершеннолетних, усилили беспокойство инвесторов.

Внутри компании также не было единства. Часть сотрудников выступала против запуска такого функционала, а один из руководителей даже покинул компанию, подчеркнув, что ИИ не должен заменять человеческие отношения.

Отдельной проблемой остается точность систем проверки возраста. Они были внедрены после судебных исков от семей, которые заявляли о негативном влиянии ChatGPT на детей. По оценкам, уровень ошибки превышает 10%, что означает риск доступа несовершеннолетних к нежелательному контенту. В компании отмечают, что этот показатель соответствует среднему уровню в индустрии, но работа над его улучшением продолжается.