OpenAI запустит новую модель ИИ Orion, в 100 раз мощнее GPT-4

Прошло не так уж много времени с момента выпуска двух последних моделей искусственного интеллекта OpenAI, но компания готовится к запуску еще одной. Этот преемник GPT-4 будет иметь гораздо больше возможностей.

Чего следует ожидать

Новая модель пока известна как Orion. Ожидается, что схема выпуска на этот раз будет другой, ведь, в отличие от предыдущих моделей, которые сразу выпускались через ChatGPT, Orion по крайней мере в начале будет ориентирован на компании, которые тесно сотрудничают с OpenAI, чтобы те могли получить доступ к платформе первыми и иметь возможность развивать свои продукты и функции, пишет The Verge.

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Предполагается, что инженеры Microsoft, которая является основным партнером компании по развертыванию, разместит будущую модель на Azure где-то в ноябре, а затем она откроется для пользователей.

Пока непонятно, каким будет брендинг платформы, и будет ли Orion, как преемник GPT-4, использовать название GPT-5. Развертывание является предварительным, и, как и в случае с любым другим релизом ИИ, всегда существует вероятность некоторых изменений в графике.

Хотя официального подтверждения плана выпуска от OpenAI или Microsoft нет, один из руководителей OpenAI предполагает, что модель искусственного интеллекта следующего поколения будет в 100 раз мощнее чем ее предшественница. Пока еще нет ни тестов, ни сравнений, ни даже перечня новых функций и точных границ возможностей новой модели. Но традиционно в таких случаях каждое обновление приносит лучшие способности в рассуждении, понимании, решении задач, скорости работы и тому подобное.

Orion знаменует собой большой скачок в планах OpenAI по созданию надежной системы искусственного общего интеллекта (AGI), и это можно считать основополагающим шагом на пути к ней. В отчете утверждается, что для обучения будущей модели была использована предыдущая модель GPT-o1.