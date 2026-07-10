Больше, чем просто чат-бот: OpenAI запускает революционные модели серии GPT-5․6

Мир искусственного интеллекта вновь претерпевает изменения. Компания OpenAI решила отойти от концепции универсального инструмента, предложив пользователям гибкость и специализацию. Новое семейство нейросетей обещает не только скорость, но и принципиально новый уровень понимания сложных процессов и творческих задач.

Новая эра специализации ИИ

Компания OpenAI официально представила линейку моделей GPT-5.6, состоящую из трех основных вариантов: Sol, Terra и Luna. Это не просто очередное техническое обновление, а смена парадигмы наименования и функциональности. Теперь каждая модель отвечает за свой сегмент – от сверхсложных аналитических вычислений до мгновенных и бюджетных ответов в повседневных чатах, пишет Android Authority.

Новая система наименований, анонсированная еще в конце июня, должна помочь разработчикам и обычным пользователям лучше ориентироваться в возможностях технологии. Номер 5.6 указывает на поколение модели, тогда как собственные названия определяют уровень ее возможностей, которые могут развиваться независимо друг от друга.

В совокупности это семейство дает людям и разработчикам более четкий выбор между интеллектом, скоростью и стоимостью,

– заявили в OpenAI во время презентации новой системы наименований.

Трио Sol, Terra и Luna: в чем разница?

Флагманом линейки стала модель Sol. Это самый мощный инструмент, который разработчики рекомендуют использовать для сложных задач: написания кода, исследования уязвимостей в кибербезопасности или научных расчетов. Sol демонстрирует рекордную эффективность, потребляя меньше токенов для получения точного результата по сравнению с предшественниками.

Для тех, кому нужна максимальная производительность, разработчики внедрили режим "ultra". Это специальная настройка, которая позволяет задействовать несколько агентов параллельно для решения одной сложной задачи. Такая координация рабочих процессов помогает значительно быстрее получать готовые результаты в самых требовательных проектах.

GPT-5.6 Sol устанавливает новый стандарт как для интеллекта, так и для эффективности, достигая самых современных результатов в программировании, интеллектуальной работе, кибербезопасности и науке,

– прокомментировали представители OpenAI в своем официальном сообщении.

Средняя модель в линейке – Terra. Она сбалансирована и по своей мощности примерно соответствует предыдущей версии GPT-5.5. Это идеальный вариант для повседневной работы, где требуется высокое качество без чрезмерных вычислительных затрат.

Самая "молодая" модель, Luna, ориентирована на скорость и экономию средств. Она лучше всего подходит для простых запросов, где мгновенный ответ является приоритетом.

Дизайнерское мышление и визуализация

Особое внимание разработчики уделили творческим возможностям ИИ. В OpenAI утверждают, что GPT-5.6 совершила настоящий скачок в "дизайнерском чутье". Теперь нейросеть не просто генерирует код для интерфейса, но и способна оценивать его эстетичность и эргономичность. Она может самостоятельно проверять визуальный результат, исправлять мелкие недочеты и добавлять финальные штрихи перед тем, как передать работу пользователю.

Также появилась функция создания интерактивных визуализаций. Это приближает ChatGPT к возможностям Google Gemini, позволяя преобразовывать сложные массивы данных в понятные графики и симуляции прямо в чате. Четкие и профессиональные отчеты теперь можно создавать за считанные секунды, просто дав ИИ высокоуровневые инструкции.

Безопасность и доступность для пользователей

Вопрос безопасности стал критическим после того, как в прошлом месяце модель Fable 5 от компании Anthropic вызвала волну беспокойства из-за потенциального использования для поиска программных уязвимостей. OpenAI учла этот опыт и внедрила в GPT-5.6 защитные барьеры, которые в десять раз эффективнее блокируют вредоносную деятельность по сравнению с предыдущими версиями.

Доступ к новым моделям открыли в конце дня 9 июля, однако полное развертывание для всех пользователей может занять до 24 часов. Пользователи платной подписки (Plus, Pro, Business и Enterprise) получили доступ к флагманской модели Sol. Для тех, кто пользуется бесплатной версией или тарифом Go, стала доступна модель Terra.

Для разработчиков OpenAI также обновила ценовую политику API. Стоимость рассчитывается за 1 миллион токенов. Для Sol цена составляет 5 долларов за входные и 30 долларов за выходные данные. Terra обойдется в 2,5 доллара за вход и 15 долларов за выход. Luna является самой доступной: 1 доллар за входные и 6 долларов за выходные токены.

Помимо новых моделей, компания представила обновленное приложение для компьютеров с интегрированным Codex и новый агент ChatGPT Work для профессиональной деятельности. Интересно, что сама OpenAI уже использует GPT-5.6 для разработки своих будущих нейросетей, что, по словам инженеров, значительно ускоряет прогресс.