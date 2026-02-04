OpenAI может инвестировать в компании, которые делают лекарства с помощью ИИ

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания рассматривает возможность финансового участия в проектах по созданию лекарств и терапий с помощью искусственного интеллекта. Речь идет об инвестициях или покрытии расходов на ИИ в обмен на долю от будущих открытий.

OpenAI может изменить подход к сотрудничеству с компаниями, которые используют ее искусственный интеллект в сфере фармацевтики и медицины. Об этом рассказал генеральный директор компании Сэм Альтман во время AI-конференции Cisco Systems в Сан-Франциско. Об этом пишет Bloomberg.

Станет ли OpenAI инвестором в медицинские разработки?

По его словам, OpenAI теоретически готова инвестировать в компании или компенсировать им расходы на использование моделей искусственного интеллекта, если те применяют технологии для открытия новых препаратов или методов лечения. В обмен компания могла бы получать роялти с результатов таких исследований.

Альтман отметил, что пока OpenAI не имеет подобных партнерств и не реализует такую модель на практике. В то же время он считает, что будущие научные прорывы с участием ИИ потребуют значительных финансовых ресурсов, и в отдельных случаях компания может видеть себя не только поставщиком технологий, но и инвестором.

Он также уточнил, что OpenAI не будет претендовать на долю результатов в случаях, когда клиенты просто пользуются моделями через API. В таких сценариях все открытия остаются за компаниями-разработчиками.

Как пишет Tech in Asia, комментарии Альтмана проливают свет на возможные механизмы монетизации научных достижений, полученных с помощью ИИ. Ранее, во время Всемирного экономического форума в Давосе, финансовый директор OpenAI Сара Фрайер уже предполагала, что компания может получать часть дохода от открытий, сделанных с использованием ее программного обеспечения.

В общем OpenAI и ее конкуренты, в частности Google от Alphabet и Anthropic, все активнее фокусируются на применении искусственного интеллекта в науке и медицине. Речь идет как об ускорении исследований новых лекарств, так и об анализе персональных медицинских данных.