OpenAI резко снижает цены: новейшие модели ИИ подешевели на 80 процентов

Компания OpenAI объявила о радикальном снижении стоимости использования своих новейших нейросетей семейства GPT-5.6. Больше всего подешевела модель Luna, цена которой упала сразу на 80 процентов, тогда как сбалансированная модель Terra стала доступнее на 20 процентов.

Эффективность против стоимости

Разработчики объясняют такой шаг значительными техническими достижениями в оптимизации работы инфраструктуры. В частности, инженеры усовершенствовали ядра графических процессоров (GPU), что снизило затраты на обслуживание на 20 процентов. Кроме того, усовершенствованный метод спекулятивного декодирования повысил эффективность генерации токенов еще на 15 процентов, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное заявление компании.

Теперь миллион входных токенов для модели Luna стоит всего 0,20 доллара, а миллион выходных – 1,20 доллара. Для сравнения: ранее эти показатели составляли 1 доллар и 6 долларов соответственно.

Модель Terra также изменила цены: теперь за миллион входных токенов разработчики будут платить 2 доллара, а за выходные – 12 долларов.

Сделать передовой интеллект более доступным, дешевым и полезным – это основа нашей миссии,

– прокомментировала команда OpenAI.

Китайский фактор и рыночная борьба

Эксперты связывают такую агрессивную ценовую политику с усилением конкуренции со стороны китайских технологических гигантов. Лаборатории из КНР, такие как Moonshot AI с ее моделью Kimi или семейство GLM от компании Z.ai, предлагают мощные возможности программирования и логического мышления по значительно более низким ценам. Это вынуждает американские компании искать пути удешевления своих услуг, чтобы удержать клиентов.

Несмотря на акцент на экономию, флагманская модель линейки GPT-5.6 Sol сохранила свою прежнюю стоимость. Однако OpenAI ввела для нее новый быстрый режим (Fast mode). Он позволяет получать ответы в 2,5 раза быстрее, чем при стандартной обработке. За такую производительность придется платить двойную цену, однако это решение заменит прежнюю функцию приоритетной обработки.

GPT-5.6 Luna обеспечивает интеллект передового уровня по цене, составляющей лишь часть стоимости моделей с аналогичными возможностями,

– добавила команда OpenAI.

Применение в сервисах

Помимо изменения тарифов для разработчиков, OpenAI обновила внутренние инструменты. Функцию автоматической проверки (Auto-review) в приложении ChatGPT и интерфейсе Codex перевели с модели GPT-5.4 на новую Luna. Благодаря этому стоимость работы этой функции снизилась примерно в десять раз, что делает массовое использование искусственного интеллекта в повседневных задачах еще более выгодным.

Стоит отметить, что снижение стоимости работы моделей не означает снижения цен на тарифные планы, которые сейчас составляют 7, 20 и 120 долларов. Это лишь означает, что каждый запрос обходится дешевле, а значит, вы медленнее исчерпываете лимиты и можете задавать больше вопросов.