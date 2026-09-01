Реклама в ChatGPT уже приносит OpenAI миллиард долларов в годовом исчислении

Компания OpenAI официально достигла годового показателя дохода от рекламы в ChatGPT в размере 1 миллиарда долларов. Это удалось сделать менее чем за 200 дней после запуска сервиса, что является новым историческим рекордом по скорости достижения прибыльности.

Быстрое завоевание мирового рынка

Этот невероятный показатель основан на текущем притоке средств, что означает получение примерно 83,3 миллиона долларов ежемесячно. Только в январе этого года разработчики решили интегрировать рекламные объявления, чтобы начать монетизацию своей огромной базы пользователей, превышающей 1 миллиард человек, пишет Neowin.

Изначально создатели платформы показывали рекламу исключительно взрослым пользователям, которые использовали бесплатные тарифные планы Free и Go. Однако однако впоследствии масштабы проекта существенно выросли. В начале августа разработчики расширили рекламную программу на 31 европейскую страну, увеличив общую географию присутствия до 35 государств на тот момент.

Теперь компания OpenAI привлекла к этой программе уже более 40 стран. Десятки тысяч рекламодателей теперь имеют возможность запускать собственные кампании через специальный инструмент Ads Manager в Индии, Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Современные инструменты и безопасность переписки

Сегодня рекламная платформа предлагает полноценный набор инструментов, включающий оплату за клик, географический таргетинг, товарные фиды и создание индивидуальных аудиторий для показов. Также разработчики активно привлекают технологических партнеров для измерения эффективности кампаний.

Несмотря на стремительное внедрение коммерческих элементов, представители компании OpenAI отдельно подчеркнули, что реклама существует отдельно от ответов искусственного интеллекта и не влияет на них. Создатели ChatGPT также заверили пользователей, что рекламодатели не имеют никакого доступа к частным беседам.

В дальнейшем разработчики планируют расширять географию своего присутствия и добавлять новые форматы объявлений.