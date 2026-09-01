Швидке завоювання глобального ринку

Цей неймовірний показник базується на поточному припливі фінансів, що означає отримання приблизно 83,3 мільйона доларів щомісяця. Лише в січні цього року розробники вирішили інтегрувати рекламні оголошення, щоб почати монетизацію своєї величезної бази користувачів, яка перевищує 1 мільярд людей, пише Neowin.

Спочатку творці платформи показували рекламу виключно дорослим користувачам, які використовували безкоштовні тарифні плани Free та Go. Проте згодом масштаби проєкту суттєво зросли. На початку серпня розробники розширили рекламну програму на 31 європейську країну, збільшивши загальну географію присутності до 35 держав на той момент.

Тепер компанія OpenAI залучила вже понад 40 країн до цієї програми. Десятки тисяч рекламодавців тепер мають можливість запускати власні кампанії через спеціальний інструмент Ads Manager в Індії, Європі, на Близькому Сході та в Північній Африці.

Сучасні інструменти та безпека листування

Сьогодні рекламна платформа пропонує повноцінний набір інструментів, який включає оплату за клік, географічне таргетування, товарні фіди та створення індивідуальних аудиторій для показів. Також розробники активно залучають технологічних партнерів для вимірювання ефективності кампаній.

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Попри стрімке впровадження комерційних елементів, представники компанії OpenAI окремо наголосили, що реклама існує окремо від відповідей штучного інтелекту та не впливає на них. Творці ChatGPT також запевнили користувачів, що рекламодавці не мають жодного доступу до приватних розмов.

Надалі розробники планують розширювати географію своєї присутності та додавати нові формати оголошень.