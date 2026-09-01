Быстрое завоевание мирового рынка

Этот невероятный показатель основан на текущем притоке средств, что означает получение примерно 83,3 миллиона долларов ежемесячно. Только в январе этого года разработчики решили интегрировать рекламные объявления, чтобы начать монетизацию своей огромной базы пользователей, превышающей 1 миллиард человек, пишет Neowin.

Изначально создатели платформы показывали рекламу исключительно взрослым пользователям, которые использовали бесплатные тарифные планы Free и Go. Однако однако впоследствии масштабы проекта существенно выросли. В начале августа разработчики расширили рекламную программу на 31 европейскую страну, увеличив общую географию присутствия до 35 государств на тот момент.

Теперь компания OpenAI привлекла к этой программе уже более 40 стран. Десятки тысяч рекламодателей теперь имеют возможность запускать собственные кампании через специальный инструмент Ads Manager в Индии, Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Современные инструменты и безопасность переписки

Сегодня рекламная платформа предлагает полноценный набор инструментов, включающий оплату за клик, географический таргетинг, товарные фиды и создание индивидуальных аудиторий для показов. Также разработчики активно привлекают технологических партнеров для измерения эффективности кампаний.

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Несмотря на стремительное внедрение коммерческих элементов, представители компании OpenAI отдельно подчеркнули, что реклама существует отдельно от ответов искусственного интеллекта и не влияет на них. Создатели ChatGPT также заверили пользователей, что рекламодатели не имеют никакого доступа к частным беседам.

В дальнейшем разработчики планируют расширять географию своего присутствия и добавлять новые форматы объявлений.