ChatGPT станет другим: OpenAI обновила правила поведения для ИИ

OpenAI выпустила расширенную версию документа Model Spec, который определяет правила поведения искусственного интеллекта. Документ стал доступным для всех и может быть изменен или адаптирован другими разработчиками.

Новая версия содержит 63 страницы, тогда как предыдущая имела только 10, сообщает 24 Канал. В документе разъясняется, как модели ИИ должны обрабатывать запросы и отвечать в соответствии с настройками пользователя.

А тем временем Анализ показывает, что ChatGPT начал менять свои политические взгляды

Основными принципами стали кастомизация, прозрачность и "интеллектуальная свобода", которая предусматривает возможность обсуждать различные вопросы без произвольных ограничений.

Обновленный Model Spec включает анализ самых громких инцидентов, связанных с этикой ИИ, случившихся за последний год. OpenAI также привела примеры запросов и корректных ответов, а также вариантов, нарушающих установленные правила.

Например, модели ИИ не должны воспроизводить материалы, защищенные авторским правом, или использоваться для обхода платного доступа.

ИИ не может поощрять к самоповреждению – в отрасли уже были подобные инциденты.

Также внесены изменения в отношение ИИ к спорным темам.

Вместо избежания обсуждений модели должны "вместе искать правду" с пользователями, одновременно придерживаясь четких моральных позиций по таким вопросам, как дезинформация и нанесение вреда.

OpenAI также пересмотрела подход к контенту для взрослых: компания рассматривает возможность разрешения определенных его типов, сохраняя запрет на явно нелегальные материалы.

Новые правила предусматривают возможность обработки чувствительных материалов, но не их создания.

Например, можно переводить тексты о веществах, находящихся под ограниченным оборотом, но не генерировать новый контент на эту тему.

ИИ может проявлять эмпатию, но без неискренних эмоций. Основной акцент сделан на полезности ИИ, соблюдении границ и избежании излишней податливости.

Отдельно отмечена проблема "подхалимства" моделей. ChatGPT должен давать одинаковые фактические ответы независимо от формулировки запроса, предоставлять честную обратную связь вместо необоснованной похвалы и действовать как вдумчивый коллега, а не пытаться угодить.

Если пользователь просит критику, ИИ должен предоставлять конструктивный анализ, а в случае ошибочных утверждений – вежливо их исправлять.

Документ определяет четкую иерархию приоритетов: сначала идут правила OpenAI, затем рекомендации разработчиков, а после этого – настройки пользователей. Это позволяет понять, какие аспекты ИИ могут быть изменены, а какие остаются неизменными.

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Model Spec распространяется под лицензией Creative Commons Zero (CC0), что фактически делает его общедоступным. Это означает, что компании и исследователи могут использовать, изменять или расширять эти руководящие принципы.

Хотя мгновенных изменений в поведении ChatGPT и других продуктов OpenAI не будет, новые модели постепенно будут адаптироваться к обновленным правилам. Также компания публикует перечень тестовых запросов, которые используются для проверки соответствия моделей новым стандартам.