Пять ежедневных привычек, которые медленно "убивают" ваш ноутбук

Со временем любой портативный компьютер начинает работать медленнее: батарея теряет емкость, клавиатура становится менее чувствительной, а система охлаждения работает громче. Часто это списывают на естественный износ техники, однако нередко пользователи сами ускоряют этот процесс.

Небрежное обращение с зарядными устройствами, игнорирование температурного режима и физические повреждения могут привести к серьезным поломкам значительно раньше окончания гарантийного срока. 24 Канал подготовил перечень привычек, которые чаще всего становятся причинами серьезных поломок в процессе эксплуатации ноутбука.

Смотрите также Вы "убиваете" свой компьютер игнорируя эти четыре проблемы

Какие факторы влияют на долговечность вашего ноутбука?

Уменьшение срока службы ноутбука – это не только о деградации аккумулятора, которая превращает 8 часов автономности на 2 часа только за три года. Небрежность может привести к необходимости замены дисплея или снижению стоимости устройства до уровня металлолома.

Наш опыт эксплуатации демонстрирует, что лэптоп может прекрасно работать и через четыре года, если избегать критических ошибок.

Почему не стоит пренебрегать блоком питания?

Мало кто обращает внимание на то, как хранится и транспортируется блок питания. Однако для ноутбуков с традиционными штекерами это критический момент. Оригинальные зарядные устройства стоят дорого, а найти их бывает сложно, особенно, если ноутбуку уже несколько лет и он давно снят с производства.

Очень распространена ситуация, когда, например, пользователь теряет блок питания к своему мощному игровому ноутбуку, а производитель прекратил их выпуск. В такую ситуацию попал автор статьи на MakeUseOf. Ему пришлось покупать пять сменных адаптеров, каждый из которых работал не более полугода.

Чтобы избежать этого, кабели следует сворачивать свободными кольцами, а не тугими узлами, держать подальше от мест, где на них могут наступить, а во время путешествий паковать в отдельный чехол.

Почему не стоит ставить ноутбук на мягкие поверхности?

Ноутбук – устройство мобильное, но ему жизненно необходимо пространство для "дыхания". Большинство моделей имеют вентиляционные отверстия снизу или сбоку. Размещение лэптопа на мягких поверхностях – кровати, одеяле или подушке – фактически перекрывает доступ воздуха, как подчеркиваю Itarian.

Вентиляторы начинают вращаться на максимальных оборотах, пытаясь компенсировать нагрев, но без циркуляции воздуха это бесполезно. Постоянный перегрев не только вызывает "торможение" системы, но и портит батарею и высушивает термопасту между процессором и радиатором.

Если корпус горячий на ощупь, стоит использовать подставку или, как минимум, равномерную твердую поверхность.

Почему ноутбук нужно часто чистить?

Регулярная чистка – залог стабильной работы. Вентиляторы со временем забиваются пылью, что снижает эффективность охлаждения даже при открытых вентиляционных отверстиях. Симптомы те же, что и при перегреве: шум и падение производительности.

Рекомендуется продувать отверстия сжатым воздухом каждые несколько месяцев. Также страдает клавиатура: крошки пищи и жир попадают под клавиши, делая их ход "вязким". Протирание микрофиброй и чистка промежутков между клавишами может спасти от визита в сервисный центр.

Такое обслуживание нужно проводить каждые 3 месяца, а лучше еще чаще, как советует HP.

Почему аккуратное обращение с техникой – залог надежности?

Со временем мы становимся менее осторожными с гаджетами: поднимаем их за край дисплея, бросаем в рюкзак без защитного чехла или ставим на край стола.

Петли экрана – одно из самых слабых мест ноутбука. Поднимание крышки за угол создает чрезмерную нагрузку, что может повредить не только механизм, но и шлейф дисплея, а это уже может привести к мерцанию или и необходимости полной замены экрана.

Также опасность представляют домашние животные и дети, которые могут случайно потянуть или уронить устройство.

Как сохранить максимальную стоимость при перепродаже ноутбука?

Даже если технически ноутбук исправен, его внешний вид критически влияет на цену на вторичном рынке. Трещины, царапины или неоригинальная зарядка – повод значительно снизить цену.

Поэтому бережное отношение – это инвестиция в будущую продажу устройства. Это конечно не означает, что вам нужно ограничивать себя в использовании, однако соблюдение базовых правил эксплуатации и аккуратность точно положительно повлияют не только на продолжительность работы устройства, но и на его цену при перепродаже, если вам когда-нибудь нужно будет заменить его.