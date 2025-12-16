Даже мелкие повседневные привычки могут спровоцировать программные сбои или серьезные аппаратные поломки, ремонт которых со временем становится все сложнее из-за отсутствия запчастей. 24 Канал со ссылкой на Pocket Lint рассказывает о четырех важных аспектах ухода за компьютером или ноутбуком, которые не стоит игнорировать.

Смотрите также Похожий на USB-C: что это за разъем с молнией и почему он работает совсем иначе

Как пользователи сокращают жизнь своих компьютеров?

Почему пыль не стоит недооценивать

Пыль часто воспринимают только как эстетическую проблему, однако для электроники это серьезная угроза. Накапливаясь на вентиляционных отверстиях и внутренних компонентах, грязь блокирует циркуляцию воздуха, создавая эффект теплоизоляции.

Когда температура внутри корпуса регулярно превышает 80°C, это грозит нестабильностью системы и повреждением "железа". Кроме того, постоянный гул вентиляторов, пытающихся охладить перегретую систему, создает лишний дискомфорт.



Чистить ноутбук и ПК нужно регулярно / Фото Depositphotos

Для владельцев стационарных ПК важно открывать корпус хотя бы один-два раза в год для очистки компонентов. Это не только улучшит охлаждение, но и снизит риск статического разряда.

Важно! Во время чистки важно обесточить устройство, касаться только заземленных поверхностей, а платы очищать сжатым воздухом или электрической воздуходувкой, не касаясь их пальцами. Баллоны со сжатым воздухом нельзя сильно наклонять, чтобы жидкий газ не попал на электронику.

Кстати, периферия также страдает: клавиатура, забита крошками, со временем просто перестанет реагировать на нажатия, так что ее чистить также нужно. Мышка тоже пылится, сенсор может загрязняться, как и накладки для скольжения, так что их тоже периодически нужно чистить.

Как продлить жизнь OLED-экранов

Дисплеи на органических светодиодах (OLED) обеспечивают эталонное качество изображения и контрастность, но имеют уязвимое место – органическую основу, которая со временем деградирует. Чем дольше экран включен, тем быстрее изнашиваются пиксели.

Для продления срока службы стоит настроить автоматическое выключение дисплея через 3–5 минут бездействия.

Другая проблема – выгорание статических элементов интерфейса, таких как панель задач или вкладки браузера. Чтобы минимизировать риск, следует выбирать темные темы оформления и избегать длительного отображения одной и той же картинки.

Полезный совет! Если же вы работаете из дома и экран постоянно активен, лучше отдать предпочтение технологиям LCD или mini-LED, поскольку незначительное выгорание на OLED может появиться уже через несколько лет.

Небрежная транспортировка ноутбука может стоить дорого

Современные лэптопы из металла и прочного пластика кажутся выносливыми, но они уязвимы к скрытым повреждениям. Опасность представляют не только падения, но и постоянное давление или тряска. Это может привести к отслоению клея, ослабление креплений или чрезмерного изгиба хрупких деталей.

Самым уязвимым элементом является экран: производители часто делают крышки слишком тонкими, жертвуя прочностью ради дизайна.



Экран является самым уязвимым местом ноутбука / Фото Depositphotos

Чтобы избежать трещин, битых пикселей или отсоединения шлейфов, нельзя класть тяжелые предметы поверх закрытого ноутбука. Во время путешествий в чемодане или рюкзаке следует размещать устройство так, чтобы другие вещи не давили на него при смещении.

Велосипедистам и пользователям персонального электротранспорта не стоит возить лэптоп во внешних карманах, которые берут на себя основной удар при падении.

Неосторожный разгон системы (оверклокинг) может навредить компьютеру

Процессоры и видеокарты обычно работают на безопасных частотах, установленных заводом. Геймеры часто используют специальные утилиты для повышения производительности, что само по себе является приемлемым, если делать это осторожно. Однако чрезмерно агрессивные настройки в сочетании со слабой системой охлаждения или высокой температурой в комнате могут привести к перегреву.

Требовательные игры, например Cyberpunk 2077, и так максимально нагружают систему. Поэтому при разгоне обязательно следует использовать программы мониторинга температур, такие как HWiNFO, Nvidia app или "Диспетчер задач".

Если показатели становятся критическими, необходимо или снизить настройки разгона, или модернизировать систему охлаждения, установив более мощную систему жидкостного охлаждения (AIO) или дополнительные вентиляторы.