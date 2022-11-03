Все очень плохо: новый отчет Greenpeace о переработке пластика представил печальные данные

Новый отчет Greenpeace утверждает, что переработка пластика зашла в тупик. С каждым годом темпы его уменьшаются, а количество пластиковых отходов растет. Кроме того, большинство пластика просто невозможно переработать.

Судя по отчету "Circular Claims Fall Flat Again", опубликованном 24 октября, заявления о том, что мир стремится к промышленной переработке пластика, – пустые слова. Исследование свидетельствует совсем о другом положении дел.

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Все так плохо?

Исследователи установили, что только 5 процентов всего пластикового мусора, произведенного в американских домохозяйствах, реально перерабатывается (по сравнению с показателем 9,5% в 2014 году и 8,7% в 2018 году). Остальные 95 процентов токсичных отходов оказываются на свалках или сжигаются. Полученные экологами данные свидетельствуют, что мир далек от решения проблемы пластиковой катастрофы, а ее масштабы растут с каждым годом.

Для понимания происходящего приводят цифры:

Данные за 2021 год дают понять, что общий объем пластиковых отходов в Соединенных Штатах составил 51 миллион тонн.

Из них переработано лишь 2,4 миллиона тонн .

. Главная сложность состоит в том, что темпы роста объемов используемого пластика возрастают, а процент его переработки уменьшается.

Аналитики указывают на то, что производство разных пластмасс к 2050 году утроится.

В отчете отмечается, что ни один вид пластиковой упаковки в США не соответствует определению перерабатываемой, используемой в рамках Инициативы "Новая пластиковая экономика" (EMF NPE) Фонда Эллен Макартур.

Таким образом, несложно понять, что ситуация будет только ухудшаться, если не принимать экстренные и повсеместные меры. Переработка пластмасс не поможет решить сложности, в частности из-за финансовой стороны вопроса.

Прекрасным решением может стать применение в упаковке биоразлагаемых материалов. Еще больше перспектив имеет многократная тара. И здесь нужно сделать акцент на внедрении этих подходов в таких крупных компаниях как Coca-Cola и PepsiCo, Nestle и Unilever.