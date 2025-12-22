Отключение света в Сан-Франциско заблокировало людей в роботаксе Waymo

Массовое отключение электроэнергии в Сан-Франциско привело к неожиданным проблемам для сервиса беспилотных такси Waymo. Автономные автомобили остановились прямо на перекрестках после того, как в городе перестали работать светофоры, а компания временно приостановила поездки.

После масштабного сбоя электроснабжения в Сан-Франциско несколько автономных автомобилей Waymo оказались заблокированными на перекрестках городских улиц. В соцсетях появились фото и видео, на которых роботакси стоят с включенными аварийными сигналами прямо посреди дороги. В ответ на ситуацию компания приостановила работу сервиса автономных поездок в городе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Почему беспилотные авто Waymo остановились посреди города?

Пресс-секретарь Waymo Сюзанн Филион сообщила, что из-за масштабного отключения электроэнергии компания временно остановила райдхейлинг в районе залива Сан-Франциско. По ее словам, команды Waymo работают в тесной координации с городскими властями и надеются возобновить работу сервиса в ближайшее время.

Как пишет Engadget, причиной отключения электроэнергии стал пожар на одной из подстанций компании Pacific Gas & Electric. Инцидент начался утром в субботу и затронул около 130 тысяч потребителей. По состоянию на воскресенье утром энергетики восстановили подачу тока для примерно 110 тысяч клиентов. Работы по восстановлению продолжались в районах Президио, Ричмонд, парка Золотые Ворота и отдельных частях центра Сан-Франциско, где без света оставались еще около 21 тысячи пользователей.

Waymo не объяснила, почему именно отсутствие электричества привело к остановке автономных авто, однако инцидент может указывать на уязвимость системы Waymo Driver. На сайте компании указано, что автопилот ориентируется на дорожные знаки и сигналы, в частности цвета светофоров и временные знаки остановки. Это может означать, что автомобили не смогли корректно действовать в условиях неработающих светофоров.

Ситуацию прокомментировал и руководитель Tesla Илон Маск. В заметке в X он отметил, что роботакси Tesla не подверглись влиянию отключения электроэнергии в Сан-Франциско, воспользовавшись случаем подчеркнуть преимущества собственной системы автономного управления.

Как женщина нашла незнакомца в багажнике беспилотного такси Waymo?

В Лос-Анджелесе женщина во время поездки на беспилотном автомобиле Waymo обнаружила постороннего мужчину в багажнике. Инцидент попал на видео, которое быстро распространилось в соцсетях и привлекло внимание компании. Инцидент произошел в понедельник вблизи парка Макартура в Лос-Анджелесе. По словам женщины, она вызвала беспилотное авто Waymo для своей дочери.

На видео, которое собрало тысячи просмотров, женщина обращается к незнакомцу с вопросом, почему он находится в багажнике. В ответ мужчина объясняет, что пытается разобраться в ситуации и что автомобиль не позволяет ему выйти. По предварительной информации, мужчина залез в Waymo после завершения предыдущей поездки. Один из пассажиров оставил багажник открытым во время высадки, чем и воспользовался посторонний.