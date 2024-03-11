Кружили по орбите несколько лет: в атмосфере Земли сгорели 2,5 тонны отработанных батарей с МКС

На выходных Exposed Pallet 9 (EP9), масса отработанных аккумуляторов с Международной космической станции (МКС), завершила свой спуск в атмосферу Земли. Паллета весом 2630 килограммов была впервые выпущена с орбитальной станции в 2021 году и с тех пор она вращалась вокруг планеты.

Хотя ожидается, что объект полностью распался при входе в атмосферу, остается крайне небольшая вероятность того, что некоторые компоненты могли достичь поверхности Земли, сообщает 24 Канал.

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Сандра Джонс, представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), заявила, что агентство тщательно проанализировало обломки EP9 и определило, что они безопасно войдут в атмосферу Земли.

EP9 стал самым большим объектом, когда-либо выведенным с МКС. Груз вошел в атмосферу на траектории между Мексикой и Кубой.

Европейское космическое агентство (ESA) также наблюдало за траекторией EP9, утверждая, что вероятность того, что космический мусор будет представлять угрозу для человеческой жизни, минимальна.

Подробнее о EP 9

Паллета EP9, состоящая из шести новых литий-ионных аккумуляторов, была доставлена на МКС японским космическим кораблем HTV. Впоследствии астронавты с помощью роботизированной руки заменили устаревшие никель-водородные батареи на новые. После этого девять старых батарей были прикреплены к платформе EP9 и позже выпущены в свободный полет с помощью роботизированной руки Canadarm.

Сброс EP9 с МКС состоялся 11 марта 2021 года, и с тех пор отработанные батареи вращались вокруг Земли, совершая примерно 90-минутный виток. Скорость блока со временем постепенно уменьшалась из-за разреженной атмосферы на низкой околоземной орбите, что привело к неизбежному вхождению в атмосферу.

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Стоит отметить, что такой способ утилизации отличался от привычной практики NASA. На решение повлияло прекращение программы космических кораблей HTV в 2020 году, когда не осталось альтернативного грузового корабля, способного транспортировать платформу с аккумуляторами со станции. Вследствие этого батареи были утилизированы во время неконтролируемого спуска.