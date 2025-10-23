Канадские студенты нашли способ облегчить послевоенное восстановление Украины: что они придумали

Война оставляет после себя тонны строительного мусора. Группа канадских студентов-инженеров нашла способ, как превратить их в ресурс для будущего восстановления. Их проект, хоть и не является абсолютно новой идеей, предлагает инновационное решение для восстановления транспортной инфраструктуры Украины, которое может изменить подход к послевоенному строительству.

Как мусор превратить в полезный материал?

Когда война в Украине завершится, страна столкнется с двумя масштабными проблемами: колоссальным количеством руин и острой потребностью в материалах для восстановления. Команда студентов-инженеров из Университета Британской Колумбии в Оканагане (UBCO) предложила собственное решение, которое может решить обе проблемы одновременно. В рамках проекта под названием "Восстановление Украины" они доказали, что строительный мусор можно превратить в прочный бетон для восстановления дорог, пишет 24 Канал со ссылкой на Tech Xplore.

Смотрите также Навигация без GPS: в Литве разработали интеллектуальную систему наведения, что изменит боевые дроны

Инициатива стала возможной благодаря сотрудничеству шести студентов, организации Okanagan 4 Ukraine, основанной доктором Кейт Вудман и Ириной Сторожук, а также четырех украинских инженеров. Доктор Вудман обратилась к более 25 инженерных факультетов в Канаде, и команда UBCO была одной из тех, кто взялся за этот амбициозный гуманитарный вызов. По ее словам, идея поддержки страны во время активных боевых действий оказалась новой для многих академических учреждений, однако этот проект демонстрирует, как университеты могут способствовать послевоенной устойчивости и предоставлять студентам ценный международный опыт.

Проблема заключается в том, что обломки разрушенных зданий, если их не использовать, заполнят свалки, перегрузив систему обращения с отходами. В то же время для восстановления понадобится огромное количество традиционных материалов, таких как песок и гравий. Их добыча истощит местные природные ресурсы, а импорт будет слишком дорогим.

Что предлагают?

Студенты предложили перерабатывать бетонные обломки, используя их как заменитель щебня – одного из ключевых компонентов бетона. Процесс предусматривает сбор и транспортировку строительного мусора на обрабатывающую площадку. Там его очищают от металла, пластика, стекла и древесины, после чего измельчают до состояния мелкого песка.

В лаборатории команда экспериментировала с отходами бетона от предыдущих проектов, чтобы создать смесь с максимально возможным содержанием переработанного материала, которая бы отвечала требованиям прочности, говорится в статье, опубликованной на сайте UBCO. После серии испытаний студенты создали устойчивый и высокоэффективный бетон, что на 30% состоит из переработанного щебня.

Важно, что полученный материал не просто соответствовал, но и превысил нормативы прочности, установленные для дорожной инфраструктуры в Европе.

Какие преимущества?

Хотя бетонные дороги не являются такими же распространенными в Украине, как, например, в США, команда выбрала именно этот материал из-за его долговечности, которая значительно превышает срок службы асфальтового покрытия. Такой подход также соответствует некоторым целям устойчивого развития ООН, делая процесс восстановления более экологичным.

В качестве дополнительного элемента, студенты разработали прототип сенсора для обнаружения внутренних трещин или нестабильности в бетонных конструкциях. Установка таких сенсоров вдоль дорог позволит выявлять повреждения и вовремя их ремонтировать.

Кто стоит за исследованием?

Шесть студентов – Алекса Хум, Александер Маркуцци, Арман Хаджиабдолмаджид, Ганс Николайсен Суарес, Жак Аританто и Югандер Гугаре – работали под руководством научных руководителей докторов Дмитрия Седиако, Джонатана Хольцмана, Сулимана Гаргума и Гордона Лавгроува.