Як сміття перетворити корисний матеріал?

Коли війна в Україні завершиться, країна зіткнеться з двома масштабними проблемами: колосальною кількістю руїн та гострою потребою у матеріалах для відбудови. Команда студентів-інженерів з Університету Британської Колумбії в Оканагані (UBCO) запропонувала власне рішення, яке може вирішити обидві проблеми одночасно. В рамках проєкту під назвою "Відбудова України" вони довели, що будівельне сміття можна перетворити на міцний бетон для відновлення доріг, пише 24 Канал з посиланням на Tech Xplore.

Ініціатива стала можливою завдяки співпраці шести студентів, організації Okanagan 4 Ukraine, заснованої докторкою Кейт Вудман та Іриною Сторожук, а також чотирьох українських інженерів. Докторка Вудман звернулася до понад 25 інженерних факультетів у Канаді, і команда UBCO була однією з тих, хто взявся за цей амбітний гуманітарний виклик. За її словами, ідея підтримки країни під час активних бойових дій виявилася новою для багатьох академічних установ, проте цей проєкт демонструє, як університети можуть сприяти повоєнній стійкості та надавати студентам цінний міжнародний досвід.

Проблема полягає в тому, що уламки зруйнованих будівель, якщо їх не використати, заповнять звалища, перевантаживши систему поводження з відходами. Водночас для відбудови знадобиться величезна кількість традиційних матеріалів, як-от пісок та гравій. Їх видобуток виснажить місцеві природні ресурси, а імпорт буде надто дорогим.

Що пропонують?

Студенти запропонували переробляти бетонні уламки, використовуючи їх як замінник щебеню – одного з ключових компонентів бетону. Процес передбачає збір і транспортування будівельного сміття на обробний майданчик. Там його очищують від металу, пластику, скла й деревини, після чого подрібнюють до стану дрібного піску.

У лабораторії команда експериментувала з відходами бетону від попередніх проєктів, щоб створити суміш із максимально можливим вмістом переробленого матеріалу, яка б відповідала вимогам міцності, йдеться в статті, опублікованій на сайті UBCO. Після серії випробувань студенти створили стійкий та високоефективний бетон, що на 30% складається з переробленого щебеню.

Важливо, що отриманий матеріал не просто відповідав, а й перевищив нормативи міцності, встановлені для дорожньої інфраструктури в Європі.

Які переваги?

Хоча бетонні дороги не є такими ж поширеними в Україні, як, наприклад, у США, команда обрала саме цей матеріал через його довговічність, яка значно перевищує термін служби асфальтного покриття. Такий підхід також відповідає деяким цілям сталого розвитку ООН, роблячи процес відбудови більш екологічним.

Як додатковий елемент, студенти розробили прототип сенсора для виявлення внутрішніх тріщин або нестабільності в бетонних конструкціях. Встановлення таких сенсорів уздовж доріг дозволить виявляти пошкодження і вчасно їх ремонтувати.

Хто стоїть за дослідженням?

Шість студентів – Алекса Хум, Александер Маркуцці, Арман Хаджіабдолмаджид, Ганс Ніколайсен Суарес, Жак Арітанто та Югандер Гугаре – працювали під керівництвом наукових керівників докторів Дмитра Седіако, Джонатана Хольцмана, Сулімана Гаргума та Гордона Лавгроува.