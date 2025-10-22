Як працює система, що бачить ціль без супутникової навігації?

За цією розробкою стоїть компанія PD Kinematics. Вона представила інтелектуальний модуль наведення, який може суттєво підвищити точність та автономність повітряних боєприпасів. Ця розробка є передовою системою інтерпретації маршруту дрона, що працює на основі відеоаналітики та не потребує для своєї роботи зовнішніх навігаційних модулів чи постійного контролю з боку людини, пише 24 Канал з посиланням на АрміяInform.

В основі технології, яку назвали Padūkėlis, лежить використання штучного інтелекту та машинного зору. Модуль дозволяє безпілотнику самостійно виявляти, ідентифікувати та супроводжувати ціль в автоматичному режимі. Це особливо важливо в умовах гібридної війни, де сигнали супутникової навігації, такі як GPS, можуть бути нестабільними або навмисно глушитися засобами радіоелектронної боротьби. Система здатна точно вражати рухомі, стаціонарні та навіть замасковані цілі, беручи на себе керування на фінальному етапі польоту.



Керовані технологією Padūkėlis снаряди можна встановити на дрони / Фото PD Kinematics

Ця інновація вже привернула значну увагу в оборонній галузі. Проєкт PD Kinematics став переможцем литовського хакатону оборонних технологій "Flaming Shield: Mission AI 2025". Після перемоги стартап розпочав переговори щодо залучення інвестицій у розмірі 1 мільйона євро для подальшого розвитку та вдосконалення своїх автономних технологій.

За словами представників литовських збройних сил, подібні розробки є життєво важливими для підвищення ефективності на полі бою, оскільки вони дозволяють швидше й точніше нейтралізувати ворожі загрози.​

Як пише видання Defence Blog, параметри продуктивності, терміни виробництва чи плани експорту поки не розголошували.

Що за цим стоїть?

Розробка таких систем є частиною ширшої тенденції в оборонній промисловості, спрямованої на створення "розумних" боєприпасів та повністю автономних безпілотних систем. На відміну від традиційних комплектів, які просто перетворюють некеровані бомби на керовані за допомогою GPS, новий литовський модуль пропонує значно вищий рівень автономності.

Це не лише підвищує точність, але й знижує навантаження на оператора, якому достатньо вказати на ціль і передати керування модулю. Подібні технології активно розвиваються в Литві, яка прагне стати одним із регіональних лідерів у галузі оборонних інновацій, зміцнюючи свій внесок у безпеку всього регіону та НАТО.​