Поставки смартфонов могут резко упасть в 2026 году

Мировой рынок смартфонов может пережить самое сильное падение за последние десятилетия. Из-за дефицита памяти DRAM и NAND производители повышают цены, а поставки устройств в 2026 году рискуют сократиться почти на 13%.

Глобальный дефицит DRAM и NAND уже заставляет производителей пересматривать цены. Недавно представленные Samsung Galaxy S26 и Samsung Galaxy S26+ подорожали на 100 долларов по сравнению с предшественниками, хотя существенных обновлений почти не получили. И это лишь начало более широкой тенденции. Об этом пишет Android police.

Почему рынок смартфонов резко проседает в 2026 году?

По данным International Data Corporation, в 2026 году будет отгружено около 1,1 миллиарда смартфонов. Это на 160 миллионов или 12,9% меньше, чем в прошлом году, когда поставки достигли 1,1 миллиарда единиц. Таким образом, отрасль может перейти от периода стабильного восстановления после пандемии к самому глубокому спаду за десятилетие. По масштабам падения это даже хуже, чем в годы COVID-19, и станет одним из самых серьезных ударов по индустрии за последние 20 лет.

Наибольшее давление почувствуют бюджетные устройства. Старший директор по исследованиям IDC Набила Попал отмечает, что эпоха дешевых смартфонов фактически завершается, и даже после стабилизации рынка цены на память вряд ли вернутся к уровням 2025 года.

Сегмент устройств дешевле 100 долларов, который в 2025 году обеспечил 170 миллионов поставок, может потерять экономический смысл для производителей. Маржа в этой категории слишком мала, чтобы компенсировать подорожание компонентов.

Средняя цена вырастет до рекорда. Аналитики ожидают, что средняя мировая цена смартфона в 2026 году поднимется на 14% и достигнет рекордных 523 долларов. Причина проста – компании перекладывают рост стоимости DRAM и NAND на конечного покупателя.

Улучшение ситуации прогнозируют лишь к середине 2027 года, когда цены на память стабилизируются. Тогда IDC ожидает возобновления роста поставок на 2%. Более ощутимый подъем возможен в 2028 году – примерно на 5,2% ежегодно.

Как пишет Reuters, лучше всего к кризису подготовлены крупные игроки, в частности Samsung и Apple, которые могут даже увеличить свою долю рынка. Зато бренды, делающие ставку на бюджетные и средние модели, окажутся под наибольшим давлением из-за ограниченных возможностей компенсировать рост расходов.

Главным источником дефицита стала гонка за искусственным интеллектом. Технологические компании активно строят крупные дата-центры для AI, требующие значительных объемов памяти для серверов и высокопроизводительных систем. В результате доступные запасы DRAM и NAND сокращаются для других направлений, включая смартфоны.

Рынок мобильных устройств входит в фазу турбулентности, где цены растут, а объемы поставок падают. И главным катализатором изменений стал не спад спроса, а перераспределение ресурсов в пользу AI-инфраструктуры.