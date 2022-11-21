В Испании нашли останки давно вымершей черепахи размером с небольшой автомобиль
Источник:Live Science
Ученые-палеонтологи обнаружили в Испании останки гигантской черепахи. Размеры ее сопоставимы с габаритами автомобиля Volkswagen Жук.
После изучения уцелевших фрагментов ученые пришли к выводу, что имеют дело с неизвестным ранее видом. Он населял Землю около 70 миллионов лет назад, когда еще не вымерли динозавры.
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Что известно
Давно пропавшее животное назвали Leviathanochelys aenigmatica, что можно перевести как "загадочная гигантская черепаха". Она действительно велика – длина существа достигала 3,74 метра – вдвое больше, чем современные морские черепахи. Она является одной из самых крупных черепах, когда-либо живших на нашей планете, и самой большой из найденных в Европе.
Большой окаменевший фрагмент панциря черепахи / Фото Анхель Галобарт
Интересно, что это удивительное открытие было сделано случайно. Один из туристов, путешествуя по Северным Пиренеям, нашел несколько костей. После того как он сообщил о находке палеонтологам, на место прибыли специалисты, которые смогли оценить ее значимость и бережно вытащили панцирь и тазовые кости древнего животного.
Исследователи заметили важную деталь, свидетельствующую в пользу версии, что это новый вид. Одна из костей скелета выступала в сторону таза. Это так называемый лобковый отросток, который встречается у других видов, но в черепах обнаружен впервые. Ученые считают, что его предназначение заключалось в более эффективной поддержке мышц брюшной полости. Вполне вероятно, что эта особенность помогала ей сохранять свои дыхательные способности на большой глубине.Открытие L. aenigmatica переворачивает то, что исследователи знают об эволюции гигантизма у черепах, поскольку свидетельствует, что существовало более одной линии морских черепах, выросших до столь больших размеров. Это также намекает на то, что могут существовать другие древние виды гигантских черепах, ожидающих своего открытия.