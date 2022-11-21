В Испании нашли останки давно вымершей черепахи размером с небольшой автомобиль

Ученые-палеонтологи обнаружили в Испании останки гигантской черепахи. Размеры ее сопоставимы с габаритами автомобиля Volkswagen Жук.

После изучения уцелевших фрагментов ученые пришли к выводу, что имеют дело с неизвестным ранее видом. Он населял Землю около 70 миллионов лет назад, когда еще не вымерли динозавры.

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Что известно

Давно пропавшее животное назвали Leviathanochelys aenigmatica, что можно перевести как "загадочная гигантская черепаха". Она действительно велика – длина существа достигала 3,74 метра – вдвое больше, чем современные морские черепахи. Она является одной из самых крупных черепах, когда-либо живших на нашей планете, и самой большой из найденных в Европе.



Большой окаменевший фрагмент панциря черепахи / Фото Анхель Галобарт

Интересно, что это удивительное открытие было сделано случайно. Один из туристов, путешествуя по Северным Пиренеям, нашел несколько костей. После того как он сообщил о находке палеонтологам, на место прибыли специалисты, которые смогли оценить ее значимость и бережно вытащили панцирь и тазовые кости древнего животного.

Исследователи заметили важную деталь, свидетельствующую в пользу версии, что это новый вид. Одна из костей скелета выступала в сторону таза. Это так называемый лобковый отросток, который встречается у других видов, но в черепах обнаружен впервые. Ученые считают, что его предназначение заключалось в более эффективной поддержке мышц брюшной полости. Вполне вероятно, что эта особенность помогала ей сохранять свои дыхательные способности на большой глубине.

Открытие L. aenigmatica переворачивает то, что исследователи знают об эволюции гигантизма у черепах, поскольку свидетельствует, что существовало более одной линии морских черепах, выросших до столь больших размеров. Это также намекает на то, что могут существовать другие древние виды гигантских черепах, ожидающих своего открытия.