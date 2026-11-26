Египтологи изучили обгоревшие фрагменты папирусов, найденные на свалке в древних Фивах. Им около 3400 лет, а рисунки на них показывают, что египтяне, вероятно, массово готовили материалы для ритуалов проклятий.

Что нашли на древней свалке?

Исследователи проанализировали около 40 фрагментов папируса из погребального храма фараона Тутмоса III. Они обнаружили самое древнее прямое свидетельство ритуала "Свержение Апофиса". Это отодвигает его документально подтвержденную практику примерно на тысячу лет от наиболее хорошо сохранившегося руководства по этому обряду, пишет Arkeonews.

На фрагментах есть красные рисунки Апофиса – гигантского змея, который олицетворял хаос и угрожал ежедневному возрождению солнца. Некоторые куски имеют необычные проколы.



Фрагменты папируса, использовавшиеся в ритуале / Фото Фредрик Хаген, Копенгагенский университет

Где и как сохранились папирусы?

Храм Тутмоса III стоит на западном берегу Нила недалеко от современного Луксора и относится к эпохе Нового царства. Международный археологический и реставрационный проект исследует его с 2008 года. В 2014–2025 годах археологи извлекали группы фрагментов из свалки за северной оградой храма. Она простиралась примерно на 75 метров, имела ширину 10–20 метров и местами достигала трех метров в глубину.

Керамика из этих же слоев позволяет датировать контекст периодом от середины или конца XVIII династии до начала XIX. Исследователи предполагают, что жрецы собирали остатки обрядов внутри храма и выносили их на свалку. Края обломков обожжены, а отверстия в некоторых, вероятно, появились, когда участники церемоний намеренно прокалывали папирус. Это согласуется с сохранившимися инструкциями к ритуалу.

Что такое ритуал против Апофиса?

Египтяне верили, что каждую ночь бог солнца Ра плывет по подземному миру на солнечной лодке и сражается со змеем, а на рассвете возвращается на небо. Каждый восход символизировал победу космического порядка над хаосом, но борьба не прекращалась, поэтому жрецы помогали Ра обрядами. Участники плевали на изображения Апофиса, топтали их левой ногой, пробивали оружием и в конце концов сжигали. Подробные инструкции сохранил папирус Бремнера – Раинда, хранящийся в Британском музее. Фрагменты из Фив доказывают, что подобные обряды совершались еще более чем за тысячу лет до написания рукописи Бремнера – Раинда.

Почему исследователи говорят о массовом производстве?

Двенадцать фрагментов изображают Апофиса, еще четырнадцать – мифических существ "Дети Бунтаря", связанных со змеиным чудовищем. Остальные сохранились слишком плохо. На одном из лучших фрагментов изображена змея с тремя ножами в теле, а иератическая надпись называет ее "Ревущей" и "Имеющей страшное лицо". Эти же эпитеты встречаются и в значительно более позднем папирусе Бремнера – Раинда.

Писари рисовали красными чернилами на новом папирусе. Линии раздела на некоторых обломках указывают, что сначала на больших листах рисовали множество изображений в прямоугольных ячейках, а затем разрезали их на кусочки размером примерно 3–4 сантиметра на 2–3 сантиметра. Различный почерк и стиль рисунков свидетельствуют о том, что работали несколько писцов. Если для каждого обряда требовалось по одному экземпляру обеих категорий, то фрагменты соответствуют как минимум 20 отдельным ритуалам, хотя их частоту установить не удалось.



Почти полностью сохранившийся папирус, на котором изображен Апофис в виде змеи с тремя ножами, вонзающимися в его тело / Фото Фредрик Хаген, Копенгагенский университет

Похожую схему расположения изображений демонстрирует более поздний папирус из коллекции Музея Метрополитен. На его обратной стороне имеются зеркальные надписи, и это единственный известный систематический пример зеркального письма иератическим шрифтом. Исследователи также предполагают, что жрецы могли изготавливать восковые фигурки с помощью штампов или форм. Изображение такого штампа на стене храма в Филах, датируемое примерно 110 годом до нашей эры, подтверждает эту технику для более поздних эпох.

Почему египтянам была нужна такая магия?

Обряд имел значение не только для мифического поединка Ра и Апофиса. Религиозные тексты связывают его с защитой фараона от врагов и помощью людям в преодолении личных угроз. Согласно некоторым инструкциям, его выполняли во время бурь, чтобы отвратить непогоду. Другие надписи указывают, что с помощью подобных заклинаний пытались лечить укусы ядовитых змей и скорпионов.

В пресс-релизе Копенгагенского университета Хаген объясняет, что знания о магии не ограничивались жречеством. Грамотные люди могли оказывать магические и лечебные услуги, а тем, кто хотел защититься или проклясть врагов, помогали писцы.

Из-за разрушительного характера церемоний их остатки встречаются редко. Папирус и воск, в отличие от каменных памятников или глиняных фигурок, почти не выдерживали сжигания. Поэтому находки из храма Тутмоса III могут быть лишь небольшой частью некогда распространенной практики.

То, что жрецы выбросили более трех тысяч лет назад, теперь наглядно показывает, как египтяне изготавливали ритуальные материалы и организовывали обряды.