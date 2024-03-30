Нужно ли переводить часы вручную на своих устройствах
Изменение времени дважды в год, на летнее и зимнее, является привычной для нас практикой. Однако даже несмотря на это все равно ежегодно возникает немало вопросов. Нужно ли переводить часы на гаджетах самостоятельно? Или наши смартфоны и компьютеры сделают это за нас?
Перевод часов: самостоятельно или нет
К счастью, в большинстве случаев не нужно ничего делать самостоятельно. Современные смартфоны, планшеты и компьютеры обычно автоматически синхронизируются с сетью и переходят на новое время без вашего вмешательства. Но даже без наличия доступа к интернету в программном обеспечении все равно прописан переход на летнее и зимнее время.
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Чтобы убедиться, что ваше устройство самостоятельно переведет часы, сделайте несколько простых действий для настройки автоматического перевода:
Android:
- Перейдите в Настройки.
- Найдите меню, которое отвечает за дату и время. В некоторых оболочках это меню может быть просто в главном списке, а в других оно скрывается в таких разделах как "Дополнительные настройки". Чтобы ускорить процесс, вы можете воспользоваться поиском, введя слово "Время" или "Дата".
- Убедитесь, что переключатели возле "Использовать время сети" (или "Установить время автоматически") и "Автоматический часовой пояс" (или "Установить часовой пояс автоматически") активированы.
- Если ваш смартфон не подключается к интернету, вы можете определить часовой пояс по местонахождению, используя GPS, или вручную выбрать нужный часовой пояс.
iOS:
- Откройте Параметры – Общие – Дата и время.
- Включите "Задавать автоматически". iPhone получает правильное время через сотовую сеть и обновляет время для часового пояса, в котором вы находитесь. Некоторые сети не поддерживают сетевое время, поэтому в определенных странах или регионах iPhone не может автоматически определить местное время.
Windows:
- Щелкните правой кнопкой мыши на часах в панели задач.
- Выберите "Настроить дату и время".
- Перейдите на вкладку "Дата и время"
- Выберите "Устанавливать время автоматически" и "Устанавливать часовой пояс автоматически". Но это актуально только для компьютеров, которые подключены к интернету.
- Если это не так, тогда наоборот снимите эти два параметра и установите ниже свой часовой пояс. Система автоматически проведет перевод часов, поскольку в ее коде записано, какие страны переводят часы, а какие нет.
Когда надо делать это вручную
Некоторые старые модели телефонов (как правило, это кнопочные) не могут автоматически переводить время. В таких случаях вам придется сделать это вручную. Для этого зайдите в настройки телефона и выберите соответствующее меню настройки времени. Укажите новое время и сохраните изменения.
К сожалению, в эпоху кнопочных телефонов каждый производитель имел свою собственную операционную систему, поэтому какой-то унифицированной системы интерфейса и наименований не существовало. Но как правило такие настройки являются базовыми и не прятались очень далеко в меню.
Перевод времени в Украине в 2024 году
Когда же переводят часы на летнее время в 2024 году? Это произойдет уже через несколько дней, 31 марта, в 3:00 часов утра. Часы переводят на 1 час вперед относительно зимнего времени.