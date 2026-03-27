Переход на летнее время: откуда взялся перевод часов и зачем это до сих пор делают

Ежегодно перевод часов заставляет миллионы людей менять свои биологические ритмы. Эта традиция, возникшая более ста лет назад, сегодня вызывает все больше вопросов относительно ее целесообразности. Несмотря на дискуссии о вреде для здоровья, Украина снова готовится к очередному "скачку во времени".

Почему вообще переводят часы?

Идея менять время в зависимости от сезона имеет долгую и неоднозначную историю. Впервые мысль о рациональном использовании дневного света высказал Бенджамин Франклин еще в 1784 году, когда он был послом США во Франции. В своей статье он подсчитал, сколько свечей могли бы сэкономить парижане, если бы просыпались раньше вместе с солнцем. Однако многие исследователи считают, что это предложение было скорее сатирической шуткой, чем серьезным экономическим планом, пишет 24 Канал.

Настоящая реализация этой идеи состоялась гораздо позже. В 1908 году перевод стрелок впервые ввели в канадском городке Тандер-Бей, а на государственном уровне первой стала Германия в 1916 году. Во время Первой мировой войны это было продиктовано жесткой необходимостью экономить уголь и другие ресурсы. Впоследствии к этой практике присоединились Великобритания, Соединенные Штаты Америки и еще более 100 стран мира.

Главным аргументом в пользу перевода стрелок всегда была экономика. Считается, что это помогает эффективнее использовать солнечный свет и уменьшает расходы на освещение улиц и предприятий. Однако современные энергетические эксперты ставят этот аргумент под сомнение.

Аналитики отмечают, что экономия электроэнергии сегодня составляет не более 2 процентов, что фактически является пределом статистической погрешности. Это объясняется тем, что основное потребление сейчас приходится не на освещение, а на работу бытовой техники, кондиционеров и мощных промышленных объектов.

Перевод часов в Украине

В Украине регулярная практика перевода часов появилась в 1981 году, когда страна была в составе Советского Союза. В начале 1990-х годов независимая Украина пыталась отказаться от этой традиции, но в 1992 году сезонный переход восстановили, чтобы синхронизировать время с Европой.

Кроме экономики, важной причиной является география. Украина является достаточно большим государством, и расстояние между ее восточными и западными границами значительное. Около 95 процентов территории страны расположено во временном поясе UTC +2, однако крайние точки Востока и Запада имеют разницу в солнечном времени около 68 минут и расположены в +1 и +3 соответственно.

Если оставить летнее время навсегда, то зимой в Ужгороде солнце будет восходить только в 09:20 утра, из-за чего дети будут идти в школу в полной темноте.

Если же оставить навсегда зимнее время, то летом в Харькове будет светать уже в 03:00 часов ночи, а сумерки будут наступать слишком рано.

Таким образом, перевод часов является своеобразным временным компромиссом для разных регионов.

Последствия не очень приятные

В то же время медики предупреждают, что такая десинхронизация бьет по здоровью. Каждый человек живет одновременно по трем ритмам: биологическим (внутренним), солнечным (световым) и социальным (рабочий график). Когда стрелки переводят, социальный ритм меняется мгновенно, а внутренние органы и гормональная система адаптируются постепенно. Особенно тяжело этот период переживают украинцы из-за хронического стресса, вызванного войной и постоянными ночными атаками.

Гормональный удар приходится на мелатонин, который отвечает за сон, и кортизол, регулирующий активность. В результате в первые дни после перехода возрастает количество инфарктов, инсультов, дорожно-транспортных происшествий. Исследования ученых из Университета Орегона также подтвердили, что после перевода стрелок весной производительность работников резко падает и остается низкой в течение нескольких недель.

Когда переводить часы в марте 2026 года?

Несмотря на многочисленные попытки отменить "часовые качели", Украина до сих пор остается в этом цикле. В 2024 году Верховная Рада приняла закон об отмене перевода часов, чтобы страна навсегда осталась на стандартном зимнем времени. Однако по состоянию на весну 2026 года президент Владимир Зеленский так и не подписал этот документ, поэтому украинцам снова придется переводить часы на час вперед в последнее воскресенье марта.

Перевод часов на летнее время в 2026 году в Украине состоится в ночь с 28 на 29 марта. В 03:00, то есть в начале суток 29 марта, стрелки часов следует перевести на один час вперед - на 04:00. Это означает, что сон сократится на один час, но световой день вечером станет длиннее.

Для облегчения адаптации специалисты советуют готовиться заранее: постепенно смещать время сна на 15 – 30 минут, больше находиться на свежем воздухе и использовать яркие лампы утром, чтобы помочь мозгу быстрее проснуться.