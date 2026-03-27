Чому взагалі переводять годинники?

Ідея змінювати час залежно від сезону має довгу та неоднозначну історію. Вперше думку про раціональне використання денного світла висловив Бенджамін Франклін ще у 1784 році, коли він був послом США у Франції. У своїй статті він підрахував, скільки свічок могли б заощадити парижани, якби прокидалися раніше разом із сонцем. Проте багато дослідників вважають, що ця пропозиція була радше сатиричним жартом, аніж серйозним економічним планом, пише 24 Канал.

Справжня реалізація цієї ідеї відбулася набагато пізніше. У 1908 році переведення стрілок вперше запровадили в канадському містечку Тандер-Бей, а на державному рівні першою стала Німеччина у 1916 році. Під час Першої світової війни це було продиктовано жорсткою потребою економити вугілля та інші ресурси. Згодом до цієї практики приєдналися Велика Британія, Сполучені Штати Америки та ще понад 100 країн світу.

Головним аргументом на користь переведення стрілок завжди була економіка. Вважається, що це допомагає ефективніше використовувати сонячне світло та зменшує витрати на освітлення вулиць і підприємств. Проте сучасні енергетичні експерти ставлять цей аргумент під сумнів.

Аналітики зазначають, що економія електроенергії сьогодні становить не більше 2 відсотків, що фактично є межею статистичної похибки. Це пояснюється тим, що основне споживання зараз припадає не на освітлення, а на роботу побутової техніки, кондиціонерів та потужних промислових об'єктів.

Переведення годинників в Україні

В Україні регулярна практика переведення годинників з'явилася у 1981 році, коли країна була у складі Радянського Союзу. На початку 1990-х років незалежна Україна намагалася відмовитися від цієї традиції, але у 1992 році сезонний перехід відновили, щоб синхронізувати час із Європою.

Окрім економіки, важливою причиною є географія. Україна є досить великою державою, і відстань між її східними та західними кордонами значна. Близько 95 відсотків території країни розташовано у часовому поясі UTC +2, проте крайні точки Сходу та Заходу мають різницю у сонячному часі близько 68 хвилин і розташовані в +1 і +3 відповідно.

Якщо залишити літній час назавжди, то взимку в Ужгороді сонце сходитиме лише о 09:20 ранку, через що діти йтимуть до школи в повній темряві.

Якщо ж залишити назавжди зимовий час, то влітку в Харкові світатиме вже о 03:00 годині ночі, а сутінки наступатимуть занадто рано.

Таким чином, переведення годинників є своєрідним часовим компромісом для різних регіонів.

Наслідки не дуже приємні

Водночас медики попереджають, що така десинхронізація б'є по здоров'ю. Кожна людина живе одночасно за трьома ритмами: біологічним (внутрішнім), сонячним (світловим) та соціальним (робочий графік). Коли стрілки переводять, соціальний ритм змінюється миттєво, а внутрішні органи та гормональна система адаптуються поступово. Особливо важко цей період переживають українці через хронічний стрес, спричинений війною та постійними нічними атаками.

Гормональний удар припадає на мелатонін, який відповідає за сон, та кортизол, що регулює активність. В результаті у перші дні після переходу зростає кількість інфарктів, інсультів, дорожньо-транспортних пригод. Дослідження вчених з Університету Орегону також підтвердили, що після переведення стрілок навесні продуктивність працівників різко падає і залишається низькою протягом кількох тижнів.

Коли переводити годинник у березні 2026 року?

Попри численні спроби скасувати "часові гойдалки", Україна досі залишається в цьому циклі. У 2024 році Верховна Рада ухвалила закон про скасування переведення годинників, щоб країна назавжди залишилася на стандартному зимовому часі. Проте станом на весну 2026 року президент Володимир Зеленський так і не підписав цей документ, тому українцям знову доведеться переводити годинники на годину вперед в останню неділю березня.

Переведення годинника на літній час у 2026 році в Україні відбудеться в ніч з 28 на 29 березня. О 03:00, тобто на початку доби 29 березня, стрілки годинника слід перевести на одну годину вперед — на 04:00. Це означає, що сон скоротиться на одну годину, але світловий день ввечері стане довшим.

Для полегшення адаптації фахівці радять готуватися заздалегідь: поступово зміщувати час сну на 15 – 30 хвилин, більше перебувати на свіжому повітрі та використовувати яскраві лампи вранці, щоб допомогти мозку швидше прокинутися.