Чому деякі об'єкти для 3D-друку можуть стати причиною проблем?

Демократизація адитивних технологій дозволила перетворити складні промислові процеси на доступну розвагу, проте рівень обізнаності про загрози все ще лишається низьким. Експерти виділяють п'ять основних груп предметів, які ніколи не слід намагатися виготовити самостійно, пише 24 Канал.

3D-друк і їжа

Перша і найбільш підступна категорія – це вироби, що контактують з їжею. Навіть якщо використовувати пластик, маркований як безпечний для продуктів, сам процес друку методом наплавлення (FDM) створює мікроскопічні борозни та пори між шарами, пише BGR. Ці порожнини стають ідеальним середовищем для розмноження бактерій, таких як сальмонела або кишкова паличка, які неможливо видалити звичайним миттям.

Окрім біологічної загрози, існує хімічна: латунні сопла принтерів часто містять свинець, який вимивається розплавленим полімером безпосередньо у стінки майбутнього посуду.

Також пластики при нагріванні можуть виділяти стирол та інші токсичні добавки, не призначені для вживання всередину.

Силові механізми

Друга категорія стосується критичних силових вузлів та механізмів. Надруковані деталі мають властивість анізотропії – їхня міцність суттєво різниться залежно від напрямку прикладеної сили, а міжшарова адгезія часто залишається слабкою ланкою.

Трагічним прикладом став випадок у березні 2025 року, коли легкий літак розбився через колапс роздрукованого на 3D-принтері впускного коліна паливної системи. Деталь, яку вважали термостійкою, розм'якшилася при температурі лише 53 градуси Цельсія, що призвело до зупинки двигуна, писало видання 3D Printing Industry.

Це підкреслює неможливість гарантувати надійність домашніх виробів у середовищах з високим навантаженням або температурою.

До цієї ж групи відносяться резервуари під тиском: найменший дефект у структурі шарів може перетворити таку ємність на небезпечну осколкову бомбу.

Медичні вироби

Третя категорія – медичні вироби та засоби індивідуального захисту. Роздруковані вдома шоломи, наколінники або ортези не проходять сертифікацію і не мають необхідної внутрішньої структури для поглинання енергії удару. Замість захисту, такий виріб може просто розколотися на гострі фрагменти при зіткненні.

Домашній принтер також не здатний забезпечити стерильність виробництва, а багато смол для фотополімерного друку (SLA) містять цитотоксичні компоненти, що викликають подразнення шкіри або алергічні реакції.

Дитячі іграшки

Четверта група включає дитячі іграшки. Через низьку міцність з'єднання шарів дрібні деталі можуть легко відламатися, створюючи ризик удушення для дитини.

Окрім фізичних травм від гострих країв, існує небезпека мікропластику та токсичних пігментів, які потрапляють в організм, коли діти облизують іграшки.

Дотримуйтесь закону

П'ята категорія – предмети, що порушують законодавство та авторські права. Виготовлення вогнепальної зброї або її частин (так званих "примарних пістолетів") суворо регламентується.

В Україні за статтею 263-1 Кримінального кодексу незаконне виготовлення або переробка зброї карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років, зазначено на сайті Верховної Ради.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Також слід пам'ятати про інтелектуальну власність: масовий друк запатентованих моделей, наприклад конструкторів LEGO, може призвести до серйозних судових позовів та штрафів, якщо ви будете їх публічно продавати.