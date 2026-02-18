Perplexity меняет рынок ИИ: компания убирает рекламу и делает ставку на платные подписки

Американский AI-стартап Perplexity прекратил показ рекламы в своем поисковом сервисе. В компании заявили, что рекламные форматы могут подорвать доверие пользователей к ответам искусственного интеллекта, даже если они маркированы и не влияют на содержание.

Стартап из Сан-Франциско Perplexity был среди первых компаний в сфере генеративного AI, которые еще в 2024 году протестировали рекламу. Во время экспериментов под ответами чатбота появлялись спонсорские блоки с соответствующей маркировкой. Об этом пишет The FT.

Почему Perplexity отказалась от рекламы?

Впрочем в конце прошлого года компания начала постепенно сворачивать эту модель. Во вторник руководители заявили, что пока не планируют возвращаться к рекламной стратегии.

По словам одного из топ-менеджеров, пользователь должен быть уверен, что получает наилучший возможный ответ – иначе он не будет продолжать пользоваться продуктом или платить за него. Хотя реклама была четко обозначена и, по утверждению компании, не влияла на содержание ответов, само ее присутствие могло вызвать сомнения.

Другой представитель компании объяснил, что проблема рекламы заключается в риске общего недоверия: пользователь может начать сомневаться во всем, что видит. Именно поэтому в Perplexity считают это направление неактуальным для себя на данный момент.

Решение стартапа контрастирует с подходом других игроков рынка. На прошлой неделе OpenAI начала тестировать рекламу в бесплатной версии ChatGPT. Формат подобен – помеченные рекламные блоки размещаются под ответами, и компания подчеркивает, что спонсоры не влияют на содержание.

Google уже использует рекламу в AI-режиме поиска и в AI Overviews в традиционной выдаче. В то же время компания пока не интегрировала рекламные объявления в чатбот Gemini.

Зато Anthropic в этом месяце публично пообещала не добавлять рекламу пообещала не добавлять рекламу в свой чатбот Claude.

Perplexity также была среди первых, кто запустил функции для покупок в своем сервисе. Впоследствии аналогичные возможности появились у Google и OpenAI. Однако в отличие от конкурентов, в компании отметили, что не получают комиссию с продаж через эту функцию.

Как пишет Business Insider, стартап оценивается в 18 млрд долларов и, по данным компании, имеет около 200 млн долларов годовой выручки. Основная часть дохода поступает от подписок. Сервис имеет бесплатную версию, а также платные тарифы стоимостью от 20 до 200 долларов в месяц. По словам руководства, количество пользователей превышает 100 млн.

В компании отмечают, что сосредоточены прежде всего на точности ответов. Представитель Perplexity подчеркнул, что бизнес компании – это точность и предоставление правильных ответов. Хотя теоретически возвращение к рекламе возможно, пока этот формат считают таким, что не соответствует ожиданиям аудитории, и не исключают, что потребности в рекламе может не возникнуть вообще.

