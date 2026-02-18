Стартап із Сан-Франциско Perplexity був серед перших компаній у сфері генеративного AI, які ще у 2024 році протестували рекламу. Під час експериментів під відповідями чатбота з'являлися спонсорські блоки з відповідним маркуванням. Про це пише The FT.

Чому Perplexity відмовилася від реклами?

Втім наприкінці минулого року компанія почала поступово згортати цю модель. У вівторок керівники заявили, що наразі не планують повертатися до рекламної стратегії.

За словами одного з топменеджерів, користувач повинен бути впевнений, що отримує найкращу можливу відповідь – інакше він не буде продовжувати користуватися продуктом або платити за нього. Хоча реклама була чітко позначена та, за твердженням компанії, не впливала на зміст відповідей, сама її присутність могла викликати сумніви.

Інший представник компанії пояснив, що проблема реклами полягає у ризику загальної недовіри: користувач може почати сумніватися в усьому, що бачить. Саме тому в Perplexity вважають цей напрямок неактуальним для себе на даний момент.

Рішення стартапу контрастує з підходом інших гравців ринку. Минулого тижня OpenAI почала тестувати рекламу в безкоштовній версії ChatGPT. Формат подібний – позначені рекламні блоки розміщуються під відповідями, і компанія наголошує, що спонсори не впливають на зміст.

Google уже використовує рекламу в AI-режимі пошуку та в AI Overviews у традиційній видачі. Водночас компанія поки не інтегрувала рекламні оголошення у чатбот Gemini.

Натомість Anthropic цього місяця публічно пообіцяла не додавати рекламу до свого чатбота Claude.

Perplexity також була серед перших, хто запустив функції для покупок у своєму сервісі. Згодом аналогічні можливості з'явилися у Google та OpenAI. Проте на відміну від конкурентів, у компанії зазначили, що не отримують комісію з продажів через цю функцію.

Як пише Business Insider, стартап оцінюється у 18 млрд доларів і, за даними компанії, має близько 200 млн доларів річної виручки. Основна частина доходу надходить від підписок. Сервіс має безкоштовну версію, а також платні тарифи вартістю від 20 до 200 доларів на місяць. За словами керівництва, кількість користувачів перевищує 100 млн.

У компанії наголошують, що зосереджені насамперед на точності відповідей. Представник Perplexity підкреслив, що бізнес компанії – це точність і надання правильних відповідей. Хоча теоретично повернення до реклами можливе, наразі цей формат вважають таким, що не відповідає очікуванням аудиторії, і не виключають, що потреби у рекламі може не виникнути взагалі.

