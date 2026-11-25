Две из четырех миссий НАСА на Марсе приостановили научную работу из-за технических неисправностей. Марсоход Perseverance испытывает проблемы со связью, а орбитальный аппарат Odyssey быстро расходует последние запасы топлива. Между тем европейско-японский космический аппарат BepiColombo также столкнулся с трудностями.

Какие миссии НАСА вышли из строя?

Обе миссии NASA уже работают значительно дольше, чем планировалось. Perseverance шестой год исследует поверхность Марса, собирает образцы горных пород и почвы для будущего возвращения на Землю и сейчас изучает край кратера, где когда-то было древнее озеро с жидкой водой. Odyssey вышел на орбиту Марса в 2001 году и остается самой продолжительной миссией в истории исследования планеты, пишет Ars Technica.

Почему Perseverance потерял связь?

Проблема в системе связи марсохода. У него есть две резервные ультравысокочастотные радиостанции для быстрой передачи данных через орбитальные аппараты, которые пересылают их на Землю. Еще есть отдельная система X-диапазона для прямой связи с Землей, но со сниженной скоростью.

30 октября при включении одна из двух радиостанций не ответила. Марсоход автоматически переключился на резервную и перешел в безопасный режим. Позже специалисты Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии обнаружили, что резервная радиостанция передает сигнал примерно с половиной ожидаемой мощности.

Команда прекратила использовать обе радиостанции до тех пор, пока не оценит возможные причины проблем и не сочтет безопасным возобновить работу одной или обеих,

– прокомментировали в NASA.

Сейчас Perseverance передает данные напрямую на Землю в Х-диапазоне, но со "значительно более низкой скоростью". Руководители миссии приостановили научную работу марсохода из соображений осторожности. Сначала они хотят наладить работу резервной радиостанции, а затем вернуться к основной. В NASA надеются, что марсоход возобновит исследования до конца ноября.

В прошлом месяце Perseverance побил рекорд по расстоянию, которое аппарат преодолел на другой планете. Он превзошел результат марсохода Opportunity, который проехал 45,16 километра и перестал работать в 2018 году. Одометр Perseverance теперь показывает вдвое больше, чем первоначальная цель.

Ситуация с "Одиссеем" более тревожная

В начале ноября у "Одиссея" перестал вращаться один из четырех реактивных маховиков, которые помогают ориентировать аппарат в пространстве. Осталось два исправных, так как первый вышел из строя еще в 2013 году. Для правильной ориентации требуется как минимум три.

Без трех реактивных маховиков аппарат вынужден полагаться только на гидразиновые двигатели, чтобы удерживать ориентацию,

– добавили в NASA.

Ориентация нужна, чтобы поворачивать солнечные панели к Солнцу, а научные приборы – к Марсу. Топлива у "Одиссея" и так было мало. Научный руководитель миссии Джеффри Плот ранее заявлял, что при "чрезвычайно низком" расходе его хватило бы как минимум до конца 2028 года. Это расчет при условии, что три оставшихся маховика будут работать исправно. В противном случае, по оценке инженеров, гидразина хватит на один–два месяца. Специалистам уже удалось частично восстановить проблемный маховик, но требуются дополнительные проверки.

Какова ситуация с другими аппаратами?

Odyssey – один из четырех орбитальных аппаратов, передающих данные от марсоходов Perseverance и Curiosity. Curiosity работает уже 14 лет. Остальные ретрансляторы – Mars Reconnaissance Orbiter (на Марсе с 2006 года), 10-летний ExoMars Trace Gas Orbiter и 23-летний Mars Express Европейского космического агентства.

В декабре прошлого года NASA потеряло связь с аппаратом MAVEN после 11 лет работы: он внезапно начал неуправляемо вращаться. Расследование не выявило точной причины. Инженеры пришли к выводу, что компьютер перезагрузился из-за сбоя, вызванного радиацией, или программной ошибки. Директор программы исследования Марса NASA Тиффани Морган рассказала, что инерциальный блок передавал компьютеру ошибочные данные об ориентации, поэтому аппарат вращался в ответ.

Уже готовят подкрепление. В сентябре NASA заключило с Blue Origin контракт на 700 миллионов долларов на орбитальный аппарат Mars Telecommunications Network для быстрой связи между Землей и миссиями на Марсе и вокруг него. Его должны были завершить к концу 2028 года, а запустить в эксплуатацию в 2030-м. Проект приостановили, поскольку компания Rocket Lab, проигравшая конкурс, обжаловала решение в Управлении государственной отчетности США. Решение ожидается в следующем месяце.

Еще одна миссия, SkyFall, также может стартовать в 2028 году. NASA хочет отправить на Марс три дрона-вертолета. Для замены уникальной камеры высокого разрешения на Mars Reconnaissance Orbiter пока есть лишь ранний концепт без графика и бюджета, поэтому NASA будет по-прежнему полагаться на этот аппарат и в 2030-х годах.

Что пошло не так у Меркурия?

Европейское космическое агентство (ESA) сообщило, что торможение зонда в минувшие выходные длилось меньше, чем планировалось, а сам аппарат находится в безопасности. Специалисты центра управления полетами ESOC выясняют, что произошло, пишет Futurism.

Зонд запустили в 2018 году. Он должен изучать ближайшую к Солнцу планету с помощью двух отдельных орбитальных модулей, которые разработали и которыми будут управлять ESA и Японское агентство аэрокосмических исследований.

21 ноября BepiColombo включил двигатели, чтобы выйти на орбиту Меркурия. После запланированной потери связи наземная команда восстановила контакт и обнаружила, что аппарат перешел в безопасный режим из-за неизвестных проблем. По определению ESA, это защитное состояние, в котором зонд прекращает все несущественные действия, сталкиваясь с непредвиденными условиями.

Когда мы увидели "Бепи" в безопасном режиме, это было словно щелчок выключателя. Все сосредоточились на том, чтобы понять, что произошло,

– прокомментировал директор по полетным операциям ESA Игнасио Танко.

Насколько серьезным был сбой?

Двигатели должны были работать 37 минут, но обеспечили лишь около 77 процентов запланированного изменения скорости. Команда уже нашла причину: программный сбой преждевременно остановил работу двигателей.

Ситуация могла быть хуже, но BepiColombo в безопасности. Его захватила орбита Меркурия на восьмом году путешествия, после девяти пролетов мимо планет, которые корректировали траекторию и тормозили аппарат. Зонд готов 9 декабря отделить два научных орбитальных модуля.

Неудачный маневр – лишь один из многих, запланированных на ближайшие месяцы. Поэтому причину сбоя необходимо выяснить до следующих запусков двигателей.

Что будет изучать миссия?

С помощью двух модулей ученые надеются исследовать магнитное поле Меркурия и понять, почему оно вообще существует. Также они хотят изучить загадочные "впадины" на поверхности планеты. Исследователи предполагают, что они образовались из-за летучих веществ, которые испарялись под воздействием сильного нагрева от Солнца.

По данным ESA, это лишь вторая миссия на орбите Меркурия и самая сложная из когда-либо запущенных. Близость к Солнцу делает эту планету чрезвычайно сложной целью. Несмотря на все достижения, зонд по-прежнему уязвим к тем же программным сбоям, к которым мы привыкли на Земле.