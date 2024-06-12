Билл Гейтс начал строить первую ядерную электростанцию на натриевых реакторах

Компания Билла Гейтса TerraPower заложила фундамент своего ядерного завода по производству натриевых реакторов. Это первый в мире подобный проект, который приходит на замену соседней угольной электростанции, которая закрывается.

Чем особенны реакторы Natrium

После ввода в эксплуатацию демонстрационная установка "Натриум" в Кеммерере, штат Вайоминг, США, станет полноценно функционирующей коммерческой электростанцией. По словам Билла Гейтса, основателя TerraPower, Natrium будет "самой современной ядерной установкой в мире", намного безопаснее и будет производить в разы меньше отходов, чем обычные реакторы.

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Установка строится вблизи угольной электростанции Naughton, закрывающейся, и является единственным в мире проектом перехода с угля на атомную энергию, находящимся на стадии разработки.

Хотя компания сообщает, что уже заложила краеугольный камень, полноценное строительство начнется в 2025 году на "энергетическом острове", где и будут расположены основные паровые турбины и другое оборудование, что будет производить энергию. Строительство АЭС "Натриум" продлится несколько лет. Ожидается, что атомная электростанция заработает в 2030 году, если все пойдет по плану. Компания сначала построит неядерные части, пока Комиссия по ядерному регулированию США рассматривает заявку на получение разрешения на строительство, которую она приняла в прошлом месяце.

В этом проекте TerraPower находится в частно-государственном партнерстве с Министерством энергетики США, а также с энергетической компанией PacifiCorp. Интересно, что компания собирается трудоустроить от 200 до 250 человек в целом, а 110 из них будут бывшими работниками угольной электростанции Naughton.

Как работает реакторная установка Natrium

Проект включает реактор на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением мощностью 345 мегаватт. Технология хранения может увеличить мощность системы до 500 мегаватт при необходимости, что эквивалентно энергии, необходимой для обеспечения электроэнергией около 400 000 домов.

В своем блоге Билл Гейтс объяснил, почему демонстрационная станция Natrium намного безопаснее любой существующей атомной станции: "Установка Natrium использует жидкий натрий, температура кипения которого более чем в 8 раз выше температуры кипения воды, поэтому он может поглощать все дополнительное тепло, генерируемое в ядерной активной зоне. В отличие от воды, натрий не нужно перекачивать, потому что когда он нагревается, то поднимается, а когда поднимается, то охлаждается. Даже если станция теряет мощность, натрий просто продолжает поглощать тепло, не достигая опасной температуры, которая может вызвать расплавление".

Гейтс также говорит, что Natrium включает систему хранения энергии на основе расплавленной соли, которая позволит ему контролировать количество электроэнергии, которую он производит, что является уникальным среди ядерных реакторов.

Как будет выглядеть и как будет работать установка Natrium: видео