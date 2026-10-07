Первые животные могут быть старше на сотни миллионов лет

Первые животные могли появиться на Земле значительно раньше, чем об этом свидетельствуют самые древние известные ископаемые останки. Новый анализ предполагает, что их появление можно отодвинуть в прошлое на сотни миллионов лет. Если это так, нам придется переписать наши учебники по биологии и пересмотреть хронологию зарождения жизни на Земле.

Картина эволюции меняется

Ископаемые останки показывают, что животные появились в истории Земли довольно внезапно чуть более 500 миллионов лет назад. Однако отсутствие окаменелостей не обязательно означает отсутствие самих организмов. Исследователи из Оксфордского университета совместно с коллегами из Калифорнийского университета в Беркли, ETH Zürich и Йельского университета проверили это предположение на древних породах Монголии. Об этом пишет Earth.com.

Команда исследовала 143 образца пород с шести участков вблизи озера Хубсугул на севере Монголии. Они относились к Kheseen Biota – ископаемому комплексу, сформировавшемуся как минимум на 25 миллионов лет позже знаменитой Weng'an Biota в Китае. Оба комплекса возникли в мелководных морях и характеризуются схожими условиями сохранности микроскопических организмов.

В монгольских породах исследователи обнаружили крошечные сферы с шипами и разветвленными отростками, а также структуры, похожие на эмбрионы с клетками внутри. Некоторые детали окаменелостей имели ширину всего около 1 микрометра. Несмотря на исключительно хорошую сохранность, ни один образец не удалось с уверенностью идентифицировать как животное.

"Kheseen Biota опровергает аргумент о том, что уникальные микроокаменелости Вэньаня означают, что мы непременно увидели бы окаменелости животных, если бы они тогда существовали",

– прокомментировал Росс Андерсон, доцент Музея естествознания Оксфордского университета.

Молекулярные часы отодвинули время появления животных

Чтобы оценить время появления животных, ученые используют молекулярные часы. Они сравнивают генетические различия современных видов и помогают определить, когда разошлись их эволюционные линии. Для расчетов нужны не только древнейшие окаменелости, но и максимальный возрастной предел – момент, до которого животные якобы еще не существовали.

Ранее в качестве такого предела часто использовались породы Вэнъань возрастом около 590 миллионов лет. Новое исследование показало, что отсутствие животных в схожих монгольских породах не позволяет использовать этот аргумент в качестве доказательства их отсутствия. Когда исследователи сдвинули максимальную границу на 240 миллионов лет, расчетное время появления животных сместилось примерно на 200 миллионов лет – до 746–791 миллиона лет назад.

Этот сценарий означает, что первые животные могли жить еще до или во время глобальных ледниковых эпох, известных как "Земля-снежный шар". Древнейшие представители, вероятно, были маленькими и мягкотелыми, поэтому у них почти не было шансов оставить хорошо заметные ископаемые останки.

В то же время исследователи подчеркивают, что это также не доказывает на 100% существование животных 800 миллионов лет назад. Никаких останков животных, более древних, чем эдиакарский период, начавшийся около 635 миллионов лет назад, пока не найдено.

Окаменелости тел животных, живших до эдиакарского периода, до сих пор ускользают от нас, и этот анализ не доказывает, что животные существовали 800 миллионов лет назад,

– заявил Орин Лоле Дурбин, первый автор исследования и аспирант Virginia Tech.

Полный текст исследования опубликован в журнале Science Advances.