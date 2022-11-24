Европейское космическое агентство представило первого в истории астронавта с инвалидностью

Европейское космическое агентство (ЕКА) назвало имя первого в истории астронавта с ограниченными физическими возможностями. Им стал бывший член британской паралимпийской сборной Джон Макфолл, который вошел в состав из 17 новобранцев, отобранных для подготовки астронавтов ЕКА. Макфолл потерял ногу в 19 лет в результате аварии на мотоцикле.

Джон Макфолл примет участие в исследовании, призванном помочь ЕКА оценить возможность адаптации людей с ограниченными возможностями для участия в будущих космических миссиях и определить необходимые для этого условия.

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Макфолл в интервью, опубликованном на сайте ЕКА, отметил, что испытывал сильное волнение в процессе отбора в состав отряда по подготовке астронавтов, ведь будучи человеком с ампутированной конечностью, он никогда не думал, что сможет стать астронавтом. Он присоединится к команде из пяти новых астронавтов и 11 астронавтов в резерве, отобранной ЕКА во время первого с 2009 года пополнения команды европейских астронавтов.



Новое поколение астронавтов ESA / Фото ESA

Кстати, заявки на участие в отборе подали 22 500 человек, в том числе 257 человек с ограниченными физическими возможностями.

В прошлом году ЕКА объявило о вакансиях в отряде подготовки астронавтов для людей с инвалидностью, готовых пройти его стандартные психологические, когнитивные и другие тесты, которые обычно используют при отборе участников космических миссий.