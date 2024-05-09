Пациент с имплантатом Neuralink побеждает в играх здоровых людей, но не все так замечательно

Ноланд Арбо, первый пациент, получивший мозговой имплант от Neuralink в начале этого года, продемонстрировал значительный прогресс в управлении компьютерными играми. В то же время специалисты обнаружили проблемы с блуждающими электродами, которые требуют дополнительного исследования и решения.

Арбо, у которого парализованы все четыре конечности из-за травмы спинного мозга, проходит сеансы калибровки с помощью компьютерных игр, чтобы оптимизировать функциональность имплантата. Несмотря на трудности с передачей управляющих сигналов, Арбо преуспел в играх, превзойдя даже здоровых людей, что когда-то казалось ему невозможным.

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Перейдя от базовых движений курсора к игре в сложные игры, такие как шахматы, Civilization VI и Mario Kart, Арбо постоянно совершенствовал свои навыки работы с имплантатом.

Последние отчеты показывают, что он проводит значительное количество часов, взаимодействуя с устройством, целом 69 часов в неделю, распределенных между экспериментами с экспертами Neuralink и личным использованием.

Теперь Арбо достигает впечатляющей скорости передачи данных – 8 бит в секунду, что вплотную приближается к показателям инженеров Neuralink, которые используют обычную мышь.



Арбо играет в Mario Kart / Фото Neuralink

Проблемы с имплантом

Специалисты столкнулись с проблемами в работе импланта, поскольку некоторые из тонких электродов, имплантированных в кору головного мозга Арбо, потеряли контакт, что затруднило передачу сигнала и повлияло на точность курсора.

Несмотря на эту неудачу, специалистам Neuralink удалось решить проблему с помощью корректировки программного обеспечения.

Эксперты по нейрохирургии предостерегают, что нестабильность электродов связана с подходом к установке имплантата. Хотя имплантат надежно закреплен в черепе, деликатные электроды, соединяющиеся с мозгом, склонны к отсоединению из-за естественных движений мозга в черепе.

Что дальше?

В будущем Арбо стремится взаимодействовать со своей аудиторией с помощью прямых трансляций, где он планирует бросать вызов подписчикам в онлайн-играх.

И хоть успехи Арбо не могут не радовать, Neuralink нужно решить проблему с отсоединением контактов для дальнейшего развертывания проекта.

Ноланд Арбо имеет свой аккаунт в соцсети X и довольно активно его ведет, поэтому следить за успехами первого пациента Neuralink можно по этой ссылке

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Эта проблема является значительным вызовом для широкого внедрения имплантатов. Несмотря на временные решения, необходимы дальнейшие меры для обеспечения долгосрочной стабильности и эффективности имплантатов Neuralink в массовом применении.