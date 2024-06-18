Авиакар XPeng AeroHT X2 совершил первый полет в Китае

Компания AeroHT успешно осуществила первый полет электрического пассажирского авиакара X2. Эта демонстрация стала важной вехой на пути к коммерциализации EVTOL транспорта в Китае.

Первый полет AeroHT X2 над китайской столицей был продемонстрирован во время открытия Китайской международной экономической и торговой ярмарки.

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AeroHT со штаб-квартирой в Гуанчжоу и исследовательскими центрами в Шэньчжэне и Шанхае является первопроходцем в разработке авиакаров с 2013 года. В апреле компания объявила, что начнет принимать заказы на свои серийные электрические самолеты в четвертом квартале этого года, хотя детали ценообразования остаются нераскрытыми.

Модель X2, двухместный электрический авиакар, ранее привлек внимание благодаря демонстрации прототипа в Дубае в 2022 году и получил разрешение на летные испытания в Китае еще в январе прошлого года.

По прогнозам, к 2026 году оборот отрасли низковысотной авиации достигнет 138 миллиардов долларов США, что вдвое превышает прошлогодние показатели. В то же время рост отрасли пока сдерживается отсутствием стандартизированных правил и недостаточной инфраструктурой.

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Сейчас AeroHT готовится к началу коммерческого производства и уже в ближайшие несколько лет такой вид транспорта имеет все шансы стать существенно популярнее в Китае.