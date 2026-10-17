Пять бюджетных мини-ПК, которые могут заменить обычный настольный компьютер

Мини-ПК могут заменить полноразмерный настольный компьютер для работы, просмотра видео и повседневных задач. Среди доступных моделей есть устройства с 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 500 ГБ и поддержкой нескольких мониторов.

Мини-ПК занимают мало места на столе, но при этом позволяют использовать полноразмерную клавиатуру, мышь и несколько мониторов. Многие модели оснащены мобильными процессорами, которые производители адаптировали для компактных настольных систем. Об этом пишет BGR.

Пять мини-ПК для разных нужд

В то же время небольшие размеры имеют определенные ограничения. Большинство бюджетных мини-ПК используют встроенную графику, поэтому они лучше подходят для офисной работы, браузера и мультимедиа, чем для современных игр или сложного видеомонтажа.

Среди моделей, на которые стоит обратить внимание, есть устройства Minisforum, GMKtec, Kamrui, Asus и Beelink. Их характеристики и цены различаются в зависимости от конфигурации.

Minisforum NAB6 Lite – вариант для тех, кому нужна производительность для повседневных задач и работы с несколькими дисплеями. Базовая конфигурация за 509 долларов оснащена 12-ядерным процессором Intel Core i5-12600H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 500 ГБ. Компьютер поддерживает вывод изображения в формате 4K на четыре монитора одновременно. В то же время интегрированная графика Intel Iris Xe ограничивает возможности в ресурсоемких графических программах. Версия с накопителем на 1 ТБ стоит 560 долларов.

GMKtec G11 Plus стоит от 309 долларов. Базовая модель оснащена процессором AMD Ryzen 5 3500U с четырьмя ядрами, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Устройство поддерживает до трех мониторов с разрешением 4K. Одно из его преимуществ – возможность расширения оперативной памяти и хранилища, что позволяет модернизировать компьютер в будущем.

Kamrui Essenx E2 – доступный вариант для офисной работы и веб-серфинга. За 290 долларов покупатель получает процессор Intel N150, 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 512 ГБ. Компьютер поддерживает два дисплея с разрешением 4K. Среди разъемов есть HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Gigabit Ethernet, USB-A и аудиоразъем 3,5 мм. Также предусмотрены Wi-Fi и Bluetooth. Модификация с накопителем на 1 ТБ стоит 340 долларов.

Asus NUC 14 Essential подойдет тем, кто предпочитает продукцию известного производителя. Базовая конфигурация за 529 долларов имеет четырехъядерный процессор Intel N150, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Компьютер поддерживает до трех мониторов с разрешением 4K, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. За 570 долларов доступна версия с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ.

Beelink SER5 Max – один из самых интересных вариантов для тех, кому нужна более высокая производительность. За 469 долларов модель предлагает восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7735U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 500 ГБ. Встроенная графика AMD Radeon позволяет работать с видео в формате 4K и запускать нетребовательные игры. Компьютер поддерживает подключение трех внешних мониторов. Производитель также заявляет о трехлетней гарантии и пожизненной технической поддержке.

Какой мини-ПК лучше выбрать

Для офисных задач и работы в интернете достаточно Kamrui Essenx E2 или GMKtec G11 Plus. Asus NUC 14 Essential может заинтересовать тех, кто отдает предпочтение известному бренду, хотя его базовая конфигурация имеет всего 8 ГБ оперативной памяти.

Для более сложных задач и легких игр целесообразнее рассмотреть Beelink SER5 Max. Minisforum NAB6 Lite также предлагает мощный процессор и поддержку четырех дисплеев.