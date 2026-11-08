Пять полезных команд Siri, которые упростят приготовление еды

Голосовой помощник Siri может стать полезным инструментом при приготовлении еды. Он позволяет устанавливать таймеры, читать рецепты, конвертировать единицы измерения и добавлять продукты в список покупок.

Одна из самых полезных команд Siri на кухне – установка таймера голосом. Например, достаточно сказать: "Siri, установи таймер на 15 минут", чтобы запустить обратный отсчет, не прикасаясь к смартфону. Об этом пишет BGR.

Установка нескольких таймеров одновременно

Если одновременно готовятся несколько блюд, можно запускать несколько таймеров. Чтобы не перепутать их, стоит добавлять названия:

"Siri, установи таймер на 30 минут для курицы".

"Siri, установи таймер для яиц на 7 минут".

Названия будут отображаться на экране блокировки и в интерфейсе Siri. Также можно спросить, сколько времени осталось до окончания конкретного таймера, попросить показать все активные таймеры или остановить их.

Чтение следующего шага рецепта

Если рецепт открыт в Safari на iPhone, Siri может помочь с его выполнением благодаря функции распознавания содержимого экрана.

Например, после выполнения первого шага можно спросить: "Siri, что нужно делать дальше после добавления муки в тесто?". Помощник проанализирует инструкции, отображаемые на экране, и подскажет следующее действие.

После этого достаточно спрашивать "Что дальше?", чтобы продолжать работу с рецептом. Однако у этой возможности есть ограничение: Siri анализирует только информацию, которая сейчас отображается на дисплее. Если следующий шаг находится ниже на странице, нужно сначала прокрутить рецепт.

Конвертация единиц измерения

Во время приготовления пищи часто приходится переводить граммы в чашки, миллилитры в унции или градусы Цельсия в Фаренгейты. Siri может выполнять такие расчеты с помощью голоса.

Например, можно использовать команды:

"Сколько будет 175 градусов Цельсия по Фаренгейту?"

"Сколько столовых ложек в половине чашки масла?"

"Преврати 500 граммов миндальной муки в чашки".

"Сколько унций в пинте лимонного сока?"

Важно уточнять название продукта, если речь идет о пересчете массы в объем. Разные ингредиенты имеют разную плотность, поэтому одинаковое количество в граммах может занимать разный объем.

Например, чашка обычной пшеничной муки весит примерно 120 граммов, тогда как чашка миндальной – около 96 граммов.

Поиск заменителей ингредиентов

Если во время приготовления оказалось, что нужного продукта нет, можно попросить Siri найти альтернативу.

Например: "Siri, почему какао-порошок нужно заменить при приготовлении брауни?" или "Можно ли использовать соевый соус вместо вустерширского для маринада к стейку?".

Помощник предложит возможные заменители и объяснит, как их использовать. Кроме того, стоит уточнить, нужно ли менять количество ингредиента или можно оставить пропорции из оригинального рецепта.

Это помогает быстро адаптировать рецепт к продуктам, которые уже есть дома, не прерывая приготовление.

Добавление продуктов в список покупок

Еще одна практичная команда Siri помогает вести список продуктов, не держа смартфон в руках. Если во время приготовления выяснилось, что закончилось молоко или мука, достаточно сказать: "Siri, добавь молоко в список покупок".

Помощник автоматически внесет продукт в специальный список Groceries в приложении "Напоминания" (Reminders). Записи в нем можно автоматически распределять по категориям, например овощи, молочные продукты или товары для выпечки.

Если такого списка еще нет, его можно создать вручную:

Откройте приложение "Напоминания". Нажмите кнопку создания нового списка. Введите название "Groceries". Выбрать тип списка "Groceries". Настроить цвет и значок.

После этого Siri сможет добавлять новые позиции в список с помощью голосовых команд.