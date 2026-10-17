Пять самых необычных телефонов Nokia, о которых вы, возможно, забыли

Nokia экспериментировала с дизайном мобильных телефонов задолго до появления современных смартфонов. Среди ее моделей были устройства с раскладными клавиатурами, поворотными камерами и необычным управлением, которые заметно отличались от привычных телефонов.

Nokia выпускала телефоны, которые отличались от привычных моноблоков конструкцией, способом ввода текста и управлением. Среди них – Nokia 6800 с раскладной клавиатурой QWERTY, Nokia 9300 с внутренним дисплеем, Nokia N90 с поворотными элементами, Nokia 7600 необычной формы и Nokia 7280 без цифровой клавиатуры. Об этом пишет BGR.

Какие необычные телефоны выпускала Nokia?

В 2000-х годах компания искала новые способы сделать мобильные устройства более удобными для переписки, работы и фотографирования. Не все эксперименты были практичными, но они демонстрировали, насколько разнообразными могли быть телефоны до распространения сенсорных экранов.

Nokia 6800, 6810 и 6820 в сложенном виде напоминали обычные мобильные телефоны. Однако нижняя часть корпуса раскрывалась, открывая физическую клавиатуру QWERTY. Экран оставался посередине, а клавиши располагались по обе стороны от него.

Устройства были ориентированы на активную переписку, поддерживали электронную почту и сервисы BlackBerry. Линейка появилась в 2002 году и просуществовала до 2006-го. Ее идею продолжила Nokia E70, также оснащенная раскладной клавиатурой.

Другой подход предложила Nokia 9300. В закрытом состоянии она имела обычную цифровую клавиатуру, но после раскрытия корпуса открывался дополнительный дисплей и полноразмерная по компоновке миниатюрная клавиатура с пробелом и джойстиком.

Такой телефон напоминал карманный ноутбук и мог запускать программы, в частности Microsoft Excel. Подобную конструкцию имела Nokia 9500 Communicator, хотя эти модели принадлежали к разным линейкам. Впоследствии их заменила Nokia E90 Communicator.

Nokia N90 и 7600 – необычные конструкции для съемки

Nokia N90 получила корпус с несколькими подвижными элементами. Экран можно было поднять и повернуть на 90 градусов, а затем изменить его положение еще на 90 градусов. Благодаря этому телефон напоминал компактную видеокамеру. Камерный модуль также вращался, что позволяло менять угол съемки.

Следующая модель, Nokia N93, продолжила эту концепцию, но получила другую конструкцию шарниров. Верхнюю часть телефона можно было поворачивать даже в сложенном состоянии. Более поздняя Nokia N95 отошла от формата видеокамеры и получила корпус-слайдер с двумя направлениями открывания – для телефонных функций и мультимедиа.

Nokia 7600 отличалась не механизмом, а формой. Ее корпус напоминал листок или декоративный кусочек мыла. Экран располагался в центре передней панели, а цифровые кнопки были размещены по бокам. На задней панели находилась камера.

Владельцы могли менять декоративные панели и использовать дополнительный кожаный ремешок. Однако необычное расположение кнопок затрудняло набор номера, а во время звонков телефон нужно было держать под углом.

Nokia 7280 – телефон без цифровых кнопок

Nokia 7280 стала одним из самых радикальных дизайнерских экспериментов компании. Модель входила в модную линейку, вдохновленную эстетикой 1920-х годов. Благодаря удлиненному корпусу телефон напоминал футляр для губной помады или музыкальный плеер.

У устройства не было традиционной цифровой клавиатуры. Для навигации по меню и ввода телефонных номеров пользователи использовали специальный диск и кнопки на передней панели. Такой способ управления был медленнее, чем обычный набор номера.

Экран Nokia 7280 имел горизонтальную ориентацию. Чтобы сфотографировать или поговорить по телефону, нужно было поднять верхнюю часть корпуса. В таком положении устройство напоминало нейтрализатор памяти из фильмов "Люди в черном".

Модель также появлялась в музыкальных клипах. В частности, Nokia 7280 можно увидеть в клипах на песни "Get Right" Дженнифер Лопес и "Beep" группы The Pussycat Dolls.