Meta запускает платные Instagram и WhatsApp – компания готовит масштабную AI-подписку

Meta начала глобальный запуск платных подписок для Instagram, Facebook и WhatsApp. Компания добавляет эксклюзивные функции, а параллельно тестирует более дорогие AI-тарифы для пользователей, бизнеса и авторов контента.

Компания Meta объявила о масштабном расширении собственной системы подписок. Отныне платные тарифы для Instagram, Facebook и WhatsApp начинают запускаться глобально, а в будущем к ним присоединятся отдельные AI-планы и профессиональные пакеты для бизнеса и создателей контента. Об этом пишет Techcrunch.

Смотрите также Instagram и Snapchat усиливают защиту детей, но TikTok и YouTube оказались под давлением

Зачем Meta переводит свои соцсети на подписки?

Об этом сообщила руководитель продуктового направления Meta Наоми Глейт. По ее словам, новые сервисы станут частью большой экосистемы под названием Meta One, которая в будущем объединит все подписки компании.

Базовые потребительские подписки получили названия Instagram Plus, Facebook Plus и Facebook Plus и WhatsApp Plus. Их стоимость составляет 3,99 доллара в месяц для Instagram и Facebook и 2,99 доллара для WhatsApp.

В Meta объясняют, что компания хочет не только увеличить количество платных сервисов, но и уменьшить зависимость от рекламного бизнеса. Соцсети Meta уже давно достигли глобального насыщения аудитории, поэтому дополнительные источники доходов становятся все более важными. При этом новые тарифы не заменяют Meta Verified – отдельную подписку с верификацией аккаунта, защитой от подделки профилей и приоритетной поддержкой.

Какие функции получит платный Instagram?

Instagram Plus ориентирован прежде всего на активных пользователей и создателей контента. Подписчики получат доступ к ряду дополнительных инструментов для работы с Stories и профилем.

Как пишет WSJ, среди новых возможностей – просмотр статистики повторных просмотров Stories, создание неограниченного количества списков аудитории вместо только "Близких друзей", а также продвижение одной Stories еженедельно для дополнительных просмотров. Пользователи также смогут оставлять Stories активными дольше 24 часов, просматривать чужие Stories анонимно, искать конкретных зрителей в списках просмотров и публиковать сообщения без появления в ленте подписчиков.

Meta также добавляет косметические изменения: анимированные реакции Super Heart, кастомные иконки приложения, дополнительные шпильки для профиля и новые шрифты для биографии. Facebook Plus предлагает похожий набор функций, тогда как WhatsApp Plus больше сфокусирован на персонализации мессенджера. Пользователи получат новые темы оформления, кастомные рингтоны, расширенные возможности закрепления чатов, премиальные стикеры и инструменты для настройки списков.

Meta готовит отдельные AI-подписки

Параллельно компания запускает тестирование отдельных AI-тарифов для пользователей Meta AI. Они получили названия Meta One Plus и Meta One Premium.

Базовый AI-план будет стоить 7,99 долларов в месяц, тогда как Premium-версия оценена в 19,99 доллара. Оба тарифа будут открывать доступ к расширенным функциям Meta AI, но более дорогая подписка будет предоставлять больше вычислительных ресурсов для сложных запросов. Это означает более глубокий анализ задач, более продвинутые режимы "мышления" и расширенные возможности генерации видео и изображений.

Meta AI при этом останется бесплатным для обычных пользователей, но компания фактически переходит к модели, которую уже используют другие AI-компании – базовые функции бесплатные, а за более высокую производительность нужно платить. Тестирование AI-подписок стартует в следующем месяце в Сингапуре, Гватемале и Боливии. В будущем Meta планирует добавить новые бонусы для владельцев AI-очков.

Отдельные тарифы для бизнеса и авторов контента

Meta также начнет тестирование профессиональных подписок для бизнеса и креаторов в Саудовской Аравии, Марокко, Таиланде и Бангладеше.

Тариф Meta One Essential за 14,99 долларов в месяц будет включать верификацию, защиту от копирования аккаунтов и расширенную систему ссылок для продвижения соцсетей, сайтов и онлайн-магазинов. Самый дорогой пакет – Meta One Advanced за 49,99 доллара – добавит продвижение в Facebook-ленте, приоритет в поиске Facebook и Instagram, выделенную кнопку "Подписаться" в Reels и автоматические приглашения на подписку для пользователей, которые взаимодействовали с контентом.

Также Meta обещает расширенную аналитику, инструменты командного доступа без передачи паролей и систему уведомлений о повторном использовании контента другими аккаунтами. Наоми Глейт признала, что компания все еще экспериментирует с новыми моделями монетизации, но Meta планирует постепенно объединить все подписки в единую платформу Meta One и регулярно расширять ее возможности.