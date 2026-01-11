Что такое плазма на самом деле и где она встречается в природе

Школьные учебники обычно ограничиваются рассказами о трех состояниях вещества, однако за пределами привычного нам мира царит совсем другая форма материи. Она составляет большую часть всего, что мы видим в ночном небе, и в то же время скрывается в обычной молнии. Эта субстанция обладает уникальными свойствами, которые позволяют ей взаимодействовать с магнитными полями и проводить электрический ток.

Как ионизированный газ стал основой всей видимой Вселенной?

Плазма официально признана четвертым агрегатным состоянием вещества, идущим за твердым, жидким и газообразным состояниями. Это состояние характеризуется полной или частичной ионизацией, когда от атомов отделяется по крайней мере один электрон. В результате образуется смесь из свободных электронов и положительно заряженных ионов. Несмотря на наличие большого количества свободных зарядов, плазма остается квазинейтральной, поскольку общий электрический заряд системы практически равен нулю. Первые шаги в открытии этого состояния сделал Уильям Крукс в 1879 году, а современное название предложил Ирвинг Ленгмюр через несколько десятилетий, пишет 24 Канал.

Одной из ключевых особенностей плазмы является ее способность отлично проводить электрический ток. Из-за этого она становится чрезвычайно чувствительной к воздействию электромагнитных полей, что позволяет управлять ее потоками с помощью внешних источников. В отличие от обычного газа, где частицы взаимодействуют лишь во время редких столкновений, в плазме господствуют коллективные эффекты. Это означает, что изменение положения одной заряженной частицы мгновенно влияет на поведение огромного количества других через далеко идущее кулоновское взаимодействие.

Магнитное поле может легко проникать в плазму, изменяя характер ее колебаний и создавая сложные структуры. Изучение плазмы требует применения уравнений магнитогидродинамики, которые объединяют механику жидкостей и электромагнетизм.

Плазма в космосе

В масштабах космоса плазма является наиболее распространенным состоянием материи, охватывая более 99,9 % всей видимой Вселенной. Звезды, включая наше Солнце, являются огромными шарами высокотемпературной плазмы, где энергия высвобождается благодаря термоядерным реакциям. Пространство между планетами и галактиками также не является пустым – оно заполнено чрезвычайно разреженным ионизированным веществом. Солнце постоянно выбрасывает потоки плазмы, известные как солнечный ветер, которые распространяются через всю Солнечную систему и могут вызвать магнитные бури на планетах.

Солнце выступает лучшей природной лабораторией для исследования плазменных процессов, особенно в условиях высокого магнитного числа Рейнольдса. В таких системах магнитное поле становится "вмороженным" в плазму и перемещается вместе с ней. Температура солнечной короны превышает миллион градусов, что значительно выше температуры поверхности светила и его "внутренностей", которая составляет сравнительно скромные несколько тысяч градусов. Это объясняется процессами в магнитных петлях, где возникают электрические токи из-за постоянных возмущений конвекцией под поверхностью звезды.

Где искать плазу на Земле?

На Земле плазма встречается гораздо чаще, чем может показаться на первый взгляд: