10 вещей в квартире, которые делают ваш Wi-Fi медленнее

Медленная загрузка страниц, зависание видео или внезапные разрывы соединения не всегда означают проблемы у провайдера или старый роутер. Часто виновниками слабого Wi-Fi становятся обычные вещи в квартире – от техники до элементов интерьера. Некоторые из них влияют на сигнал значительно сильнее, чем вы могли думать.

Поиск причины нестабильного интернета часто превращается в настоящую головоломку. Одинаковые симптомы могут возникать из-за десятков различных факторов: перегрузки сети устройствами, устаревшее оборудование или даже предметы интерьера. 24 Канал предлагает рассмотреть самые распространенные источники помех и способы минимизировать их влияние.

Микроволновые печи

Бытовые микроволновки работают на частоте около 2,45 ГГц – фактически той же, которую используют многие домашние Wi-Fi-сети. Это может приводить к наложению сигналов и кратковременным перебоям во время разогрева пищи.

Самое простое решение – отодвинуть роутер от кухонной техники или перейти на диапазон 5 ГГц, если маршрутизатор это поддерживает.

Устройства с Bluetooth

Наушники, геймпады, колонки, камеры и другая Bluetooth-техника также используют перегруженный диапазон 2,4 ГГц. Одно устройство обычно не создает серьезных проблем, ведь Bluetooth работает с низкой мощностью и быстро меняет каналы. Однако одновременная работа нескольких гаджетов может заметно снизить скорость Wi-Fi.

Умные гаджеты для дома

Лампочки, камеры наблюдения, розетки или хабы голосовых ассистентов создают дополнительную нагрузку на роутер. Они конкурируют за пропускную способность и радиоканалы, а также используют ресурсы процессора маршрутизатора, пишет Express.

Если таких устройств много и они расположены рядом с роутером, это может вызвать задержки или нестабильное соединение.

Поможет перенос маршрутизатора в центр жилья, ограничение количества активных гаджетов или переход на mesh-систему. Найти лучшее место в доме для домашнего Wi-Fi роутера бывает нелегко бывает не легко, но это решает большинство проблем с сигналом.

Беспроводные телефоны

Старые аналоговые радиотелефоны, работающие на 2,4 ГГц, способны серьезно глушить Wi-Fi-сигнал из-за высокой мощности передачи, объясняет AT&T. Современные цифровые модели менее проблемные. Оптимальным вариантом считаются телефоны стандарта DECT 6.0, которые используют частоту 1,9 ГГц и не конкурируют с Wi-Fi.

Радионяни

Современные видеорадионяни часто передают потоковое видео через Wi-Fi или тот же диапазон 2,4 ГГц. Постоянная передача данных может перегружать сеть, особенно в многоквартирных домах. Если сигнал ухудшается, стоит отодвинуть устройство от роутера или снизить качество видео.

Большие металлические предметы

Холодильники, духовки, металлические шкафы или бойлеры отражают и поглощают радиоволны, создавая "мертвые зоны". Даже современные быстрые сети на 5 ГГц не способны полностью компенсировать этот эффект.

Роутер лучше размещать на открытой полке или в зоне без массивных металлических конструкций. Если это не помогает, стоит добавить усилители сигнала или mesh-узлы.

Зеркала

Несмотря на стеклянную поверхность, зеркала имеют металлическое покрытие из серебра или алюминия, которое отражает Wi-Fi-сигнал, объясняет The Sun. Это вызывает так называемые многолучевые помехи, когда волны накладываются друг на друга и ослабляют сигнал. Большие или старые зеркала могут снизить его силу почти наполовину, особенно если их несколько в одной комнате.

Аквариумы и большие емкости с водой

Вода хорошо поглощает радиоволны на частотах, близких к 2,4 ГГц. Поэтому большой аквариум способен существенно уменьшить покрытие сети, особенно, если он расположен между роутером и устройством, который принимает сигнал.

Соленая вода также создает еще больше потерь из-за высокой проводимости. К этому добавляются электромагнитные помехи от насосов или подсветки. Решение – отдалить роутер от аквариума или переставить его в другую комнату.

Толстые стены

Бетон, кирпич и армированные конструкции способны сильно ослаблять сигнал. Например, бетонная стена толщиной около 20 см может забрать до 55 дБ мощности. Диапазон 5 ГГц теряет сигнал еще быстрее, чем 2,4 ГГц.

Самый надежный способ обеспечить стабильный интернет в отдаленных комнатах – проложить Ethernet-кабель или установить mesh-систему.

Wi-Fi соседей

В многоэтажках десятки роутеров работают рядом, часто на одинаковых каналах. В диапазоне 2,4 ГГц доступны лишь три непересекающихся канала – 1, 6 и 11, поэтому перегрузка неизбежна. Переход на 5 ГГц с большим количеством каналов или ручной выбор менее занятого канала через специальные приложения поможет исправить нестабильный Wi-Fi из-за влияния сторонних сетей.

Стабильный Wi-Fi начинается с правильного размещения роутера и разумной настройки сети. Переход на современные двух- или трехдиапазонные маршрутизаторы, использование технологий вроде beamforming, mesh-систем или powerline-адаптеров позволяет значительно улучшить покрытие.