Пошук причини нестабільного інтернету часто перетворюється на справжню головоломку. Однакові симптоми можуть виникати через десятки різних факторів: перевантаження мережі пристроями, застаріле обладнання чи навіть предмети інтер'єру. 24 Канал пропонує розглянути найпоширеніші джерела перешкод і способи мінімізувати їхній вплив.

Мікрохвильові печі

Побутові мікрохвильовки працюють на частоті близько 2,45 ГГц – фактично тій самій, яку використовують багато домашніх Wi-Fi-мереж. Це може призводити до накладання сигналів і короткочасних перебоїв під час розігрівання їжі.

Найпростіше рішення – відсунути роутер від кухонної техніки або перейти на діапазон 5 ГГц, якщо маршрутизатор це підтримує.

Пристрої з Bluetooth

Навушники, геймпади, колонки, камери та інша Bluetooth-техніка також використовують перевантажений діапазон 2,4 ГГц. Один пристрій зазвичай не створює серйозних проблем, адже Bluetooth працює з низькою потужністю і швидко змінює канали. Проте одночасна робота кількох ґаджетів може помітно знизити швидкість Wi-Fi.

Розумні ґаджети для дому

Лампочки, камери спостереження, розетки чи хаби голосових асистентів створюють додаткове навантаження на роутер. Вони конкурують за пропускну здатність і радіоканали, а також використовують ресурси процесора маршрутизатора, пише Express.

Якщо таких пристроїв багато і вони розташовані поруч із роутером, це може спричинити затримки або нестабільне з'єднання.

Допоможе перенесення маршрутизатора у центр житла, обмеження кількості активних ґаджетів або перехід на mesh-систему. Знайти найкраще місце в помешканні для домашнього Wi-Fi роутера буває не легко, але це вирішує більшість проблем з сигналом.

Бездротові телефони

Старі аналогові радіотелефони, що працюють на 2,4 ГГц, здатні серйозно глушити Wi-Fi-сигнал через високу потужність передавання, пояснює AT&T. Сучасні цифрові моделі менш проблемні. Оптимальним варіантом вважаються телефони стандарту DECT 6.0, які використовують частоту 1,9 ГГц і не конкурують із Wi-Fi.

Радіоняні

Сучасні відеорадіоняні часто передають потокове відео через Wi-Fi або той самий діапазон 2,4 ГГц. Постійна передача даних може перевантажувати мережу, особливо у багатоквартирних будинках. Якщо сигнал погіршується, варто відсунути пристрій від роутера або знизити якість відео.

Великі металеві предмети

Холодильники, духовки, металеві шафи чи бойлери відбивають і поглинають радіохвилі, створюючи "мертві зони". Навіть сучасні швидкі мережі на 5 ГГц не здатні повністю компенсувати цей ефект.

Роутер краще розміщувати на відкритій полиці або в зоні без масивних металевих конструкцій. Якщо це не допомагає, варто додати підсилювачі сигналу або mesh-вузли.

Дзеркала

Попри скляну поверхню, дзеркала мають металеве покриття зі срібла або алюмінію, яке відбиває Wi-Fi-сигнал, пояснює The Sun. Це спричиняє так звані багатопроменеві перешкоди, коли хвилі накладаються одна на одну і послаблюють сигнал. Великі або старі дзеркала можуть знизити його силу майже наполовину, особливо якщо їх кілька в одній кімнаті.

Акваріуми та великі ємності з водою

Вода добре поглинає радіохвилі на частотах, близьких до 2,4 ГГц. Тому великий акваріум здатен суттєво зменшити покриття мережі, особливо, якщо він розташований між роутером та пристроєм, який приймає сигнал.

Солона вода також створює ще більше втрат через вищу провідність. До цього додаються електромагнітні перешкоди від помп чи підсвітки. Вирішення – віддалити роутер від акваріума або переставити його в іншу кімнату.

Товсті стіни

Бетон, цегла та армовані конструкції здатні сильно послаблювати сигнал. Наприклад, бетонна стіна товщиною близько 20 см може забрати до 55 дБ потужності. Діапазон 5 ГГц втрачає сигнал ще швидше, ніж 2,4 ГГц.

Найнадійніший спосіб забезпечити стабільний інтернет у віддалених кімнатах – прокласти Ethernet-кабель або встановити mesh-систему.

Wi-Fi сусідів

У багатоповерхівках десятки роутерів працюють поруч, часто на однакових каналах. У діапазоні 2,4 ГГц доступні лише три непересічні канали – 1, 6 і 11, тому перевантаження неминуче. Перехід на 5 ГГц із більшою кількістю каналів або ручний вибір менш зайнятого каналу через спеціальні застосунки допоможе виправити нестабільний Wi-Fi через вплив сторонніх мереж.

Стабільний Wi-Fi починається з правильного розміщення роутера та розумного налаштування мережі. Перехід на сучасні дво- або тридіапазонні маршрутизатори, використання технологій на кшталт beamforming, mesh-систем чи powerline-адаптерів дозволяє значно покращити покриття.