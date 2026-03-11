Які кроки гарантують надійність на десятиліття?

Першим і найважливішим етапом є технічна експертиза стану даху. Оскільки сонячні панелі розраховані на експлуатацію протягом 25 – 30 років, важливо, щоб термін служби покрівельного матеріалу був не меншим, пише 24 Канал.

Перевірте справність даху

Якщо дах потребує ремонту або заміни, ці роботи слід виконати до монтажу фотомодулів, щоб уникнути дорогого демонтажу системи в майбутньому. Спеціалісти рекомендують перевірити цілісність конструкцій, відсутність протікань та гниття кроквяної системи.

Врахуйте вагу

Несуча здатність даху повинна відповідати значним додатковим навантаженням. Один фотоелектричний модуль важить близько 20 кілограмів, а загальна вага системи разом із кріпленнями може перевищувати 1 000 кілограмів. Крім власної ваги обладнання, конструкція має витримувати кліматичні чинники: сніговий покрив, тиск вітру та можливе зледеніння.

Орієнтація в просторі

Орієнтація та затінення напряму впливають на окупність інвестицій. Найкращим варіантом для України є встановлення панелей на південну сторону з азимутом 180 градусів. Допустимими вважаються відхилення на південний схід або південний захід, проте вони можуть зменшити генерацію на 5 відсотків.

Важливо усунути всі джерела тіні: обрізати гілки дерев, врахувати розташування димарів, вентиляційних виходів та сусідніх будівель, оскільки навіть часткове затінення одного модуля суттєво знижує ефективність усього ланцюга.

Кут нахилу

Кут нахилу фотомодулів має забезпечувати падіння сонячних променів під кутом 90 градусів до поверхні. Для роботи цілий рік оптимальним вважається нахил, що приблизно дорівнює географічній широті місцевості, наприклад, 50 градусів для Києва. Проте фахівці часто радять діапазон від 28 до 40 градусів як найбільш універсальний.

Якщо конструкція дозволяє сезонне регулювання, взимку кут варто збільшувати до 65 градусів для кращого вловлювання низького сонця та самоочищення від снігу.

Виберіть якісне кріплення

Вибір системи кріплення залежить від типу покриття:

Для металочерепиці використовують спеціальні кронштейни, що кріпляться до обрешітки, з обов'язковою гідроізоляцією точок проходу.

На пласких дахах популярними є баластні системи, де панелі тримаються завдяки вазі бетонних плит або цегли, що дозволяє не пошкоджувати мембранну покрівлю.

На фальцевих дахах монтаж здійснюється за допомогою затискних кріплень без жодного свердління.

Вентиляція

Вентиляція підпокрівельного простору є критичною для збереження конструкцій. Паробар'єр та утеплювач не є повністю повітронепроникними, тому тепле вологе повітря з будинку може призводити до конденсації на внутрішній стороні даху.

Відсутність правильної циркуляції повітря викликає корозію металу та гниття дерева, що посилюється через нагрівання панелей на сонці. Для запобігання цим процесам необхідно залишати вентиляційний зазор висотою 50 – 80 міліметрів та встановлювати аератори або дефлектори.

Подбайте про внутрішню інфраструктуру

Нарешті, необхідно підготувати внутрішню інфраструктуру. Електрощиток має бути сучасним, з вільним місцем для автоматики та інвертора. Обов'язковою умовою є наявність справного контуру заземлення та системи захисту від блискавок. Для інвертора та акумуляторів слід виділити сухе технічне приміщення з хорошою вентиляцією, де температура підтримується в межах від +5 до +35 градусів Цельсія.