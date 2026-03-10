Міф перший: чи справді сонячні панелі працюють лише влітку?

Перший і найпоширеніший міф стосується того, що сонячні станції працюють лише у спекотну погоду або в літній період. Насправді фотоелектричні модулі перетворюють на струм сонячне світло, а не тепло. Ба більше, низькі температури навіть підвищують продуктивність панелей, оскільки в холодну погоду зменшується електричний опір напівпровідникових елементів, пише 24 Канал.

Ефективність перетворення світла в електроенергію при охолодженні може зростати на 15 – 25 відсотків.

У похмурі дні сучасні панелі здатні вловлювати розсіяне світло, генеруючи від 10 до 25 відсотків від своєї номінальної потужності.

Сніг на землі може діяти як дзеркало, відбиваючи додаткові промені на поверхню модулів, що відомо як ефект альбедо.

Міф другий: це надміру дорого

Другий міф про неймовірну дорожнечу та нескінченну окупність також не витримує критики. За останнє десятиліття вартість сонячної енергії впала на 90 відсотків, що зробило її найдешевшою електрикою в історії.

В Україні середня окупність станції для домогосподарства становить 4 – 6 років, тоді як термін служби якісного обладнання сягає 25 – 30 років. Держава пропонує програми підтримки, пільгові кредити та систему активного споживача, що дозволяє продавати надлишки енергії в мережу.

Інвестиція в сонячні панелі також збільшує ринкову вартість нерухомості приблизно на 10 000 – 15 000 доларів.

Міф третій: обслуговування занадто складне

Третій стереотип пов'язаний зі складністю обслуговування та крихкістю конструкцій. Сонячні панелі спроєктовані для роботи протягом десятиліть з мінімальним втручанням людини, оскільки вони не мають рухомих частин.

Догляд зазвичай обмежується очищенням поверхні від пилу чи листя 1 – 2 рази на рік. У регіонах з регулярними опадами дощ самостійно змиває більшість забруднень.

Ми розповіли про плавила очищення сонячних панелей в окремому матеріалі.

Щодо міцності, то фотоелементи захищені загартованим склом, яке витримує удари граду та значні снігові навантаження.

Міф четвертий: більше шкоди, ніж користі

Четвертий міф стверджує, що виробництво та утилізація панелей завдають довкіллю більше шкоди, ніж приносять користі. Хоча створення будь-якого високотехнологічного продукту потребує ресурсів, сонячна панель повністю компенсує свій вуглецевий борг за 4 – 18 місяців роботи.

За весь термін експлуатації вона економить у десятки разів більше вуглекислого газу, ніж було витрачено на її виготовлення. Сучасні технології дозволяють переробляти до 95 відсотків компонентів відпрацьованих модулів, повертаючи скло, алюміній та кремній у виробничий цикл.

Міф п'ятий: панелі пошкодять ваш будинок

П'ятий міф стосується побоювань, що сонячні панелі можуть пошкодити дах будівлі. Насправді професійний монтаж з використанням спеціальних кріплень і герметиків навіть захищає покрівельні матеріали від впливу ультрафіолету та опадів.

Панелі встановлюються на невеликій відстані від поверхні даху, що забезпечує необхідну вентиляцію та запобігає перегріву будівлі влітку.

Лише неправильне встановлення некваліфікованими особами може створити ризики протікання або порушення структури покрівлі.