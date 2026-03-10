Миф первый: действительно ли солнечные панели работают только летом?

Первый и самый распространенный миф касается того, что солнечные станции работают только в жаркую погоду или в летний период. На самом деле фотоэлектрические модули превращают в ток солнечный свет, а не тепло. Более того, низкие температуры даже повышают производительность панелей, поскольку в холодную погоду уменьшается электрическое сопротивление полупроводниковых элементов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Монтаж солнечных панелей своими руками или профессиональная бригада: риски, гарантии и юридические нюансы

Эффективность преобразования света в электроэнергию при охлаждении может расти на 15 – 25 процентов.

В пасмурные дни современные панели способны улавливать рассеянный свет, генерируя от 10 до 25 процентов от своей номинальной мощности.

Снег на земле может действовать как зеркало, отражая дополнительные лучи на поверхность модулей, что известно как эффект альбедо.

Миф второй: это излишне дорого

Второй миф о невероятной дороговизне и бесконечной окупаемости также не выдерживает критики. За последнее десятилетие стоимость солнечной энергии упала на 90 процентов, что сделало ее самым дешевым электричеством в истории.

В Украине средняя окупаемость станции для домохозяйства составляет 4 – 6 лет, тогда как срок службы качественного оборудования достигает 25 – 30 лет. Государство предлагает программы поддержки, льготные кредиты и систему активного потребителя, что позволяет продавать излишки энергии в сеть.

Инвестиция в солнечные панели также увеличивает рыночную стоимость недвижимости примерно на 10 000 – 15 000 долларов.

Миф третий: обслуживание слишком сложное

Третий стереотип связан со сложностью обслуживания и хрупкостью конструкций. Солнечные панели спроектированы для работы в течение десятилетий с минимальным вмешательством человека, поскольку они не имеют движущихся частей.

Уход обычно ограничивается очисткой поверхности от пыли или листьев 1 – 2 раза в год. В регионах с регулярными осадками дождь самостоятельно смывает большинство загрязнений.

Мы рассказали о плавилах очистки солнечных панелей в отдельном материале.

Относительно прочности, то фотоэлементы защищены закаленным стеклом, которое выдерживает удары града и значительные снеговые нагрузки.

Миф четвертый: больше вреда, чем пользы

Четвертый миф утверждает, что производство и утилизация панелей наносят окружающей среде больше вреда, чем приносят пользы. Хотя создание любого высокотехнологичного продукта требует ресурсов, солнечная панель полностью компенсирует свой углеродный долг за 4 – 18 месяцев работы.

За весь срок эксплуатации она экономит в десятки раз больше углекислого газа, чем было потрачено на ее изготовление. Современные технологии позволяют перерабатывать до 95 процентов компонентов отработанных модулей, возвращая стекло, алюминий и кремний в производственный цикл.

Миф пятый: панели повредят ваш дом

Пятый миф касается опасений, что солнечные панели могут повредить крышу здания. На самом деле профессиональный монтаж с использованием специальных креплений и герметиков даже защищает кровельные материалы от воздействия ультрафиолета и осадков.

Панели устанавливаются на небольшом расстоянии от поверхности крыши, что обеспечивает необходимую вентиляцию и предотвращает перегрев здания летом.

Только неправильная установка неквалифицированными лицами может создать риски протекания или нарушения структуры кровли.