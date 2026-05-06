Почему дорожают ноутбуки и смартфоны – как AI меняет рынок техники

Цены на электронику стремительно растут, а доступные модели исчезают с полок. Причина не только в новых технологиях, а в глобальных изменениях рынка компонентов.

Мир потребительской электроники входит в новую фазу, где доступные ноутбуки, смартфоны и игровые консоли становятся все более редкими. Причина этого явления, которое уже получило название "RAMageddon", заключается в дефиците памяти – ключевого компонента почти всех современных устройств. Об этом пишет The Guardian.

Почему дешевые гаджеты могут исчезнуть?

Ведущие производители, в частности Microsoft, Samsung и Dell, уже начали повышать цены и постепенно отказываться от бюджетных моделей. В результате найти устройство дешевле примерно 400 фунтов стерлингов становится все сложнее.

Основной причиной дефицита являются не проблемы с поставками или сырьем, а стремительное развитие искусственного интеллекта. Масштабные дата-центры, которые обслуживают AI-системы, требуют огромного количества высокопроизводительной памяти. Это фактически "высасывает" как имеющиеся запасы, так и производственные мощности на годы вперед.

Аналитики из TrendForce прогнозируют, что в 2026 году цены на ноутбуки среднего сегмента, которые ранее стоили около 900 долларов, могут вырасти до 40%. Это связано не только с памятью, но и с общим подорожанием комплектующих.

Как AI влияет на производство компонентов?

Как писал ранее 24 Канал, проблема не ограничивается только оперативной памятью. Производители чипов активно переориентируют свои мощности на выпуск более прибыльных компонентов для AI. Это приводит к сокращению производства других важных элементов – в частности флэш-памяти для SSD и даже процессоров начального уровня.

Кроме того, память занимает значительную долю себестоимости устройств. По оценкам аналитиков, она составляет около 30% стоимости бюджетного смартфона и примерно 23% цены базового ноутбука. В таких условиях производителям становится невыгодно выпускать дешевые модели.

Ранджит Атвал, аналитик компании Gartner, подчеркивает: "Этот резкий рост лишает производителей возможности компенсировать затраты, делая бюджетные ноутбуки экономически нежизнеспособными. Ожидается, что сегмент ПК дешевле 500 долларов исчезнет к 2028 году".

Как меняется рынок устройств?

Компании реагируют на новую реальность по-разному. Некоторые заранее создали запасы компонентов, но большинство уже повышает цены или меняет продуктовую линейку.

Например, Apple повысила стартовую цену MacBook Air примерно на 100 фунтов стерлингов, одновременно увеличив базовый объем памяти. Microsoft отказалась от более дешевых моделей Surface и подняла цены на 170 – 200 фунтов в зависимости от конфигурации.

Другие производители, такие как Lenovo и Framework, также пересмотрели цены в сторону роста.

На рынке игровых консолей ситуация похожа. Sony повысила стоимость PlayStation 5 примерно на 90 фунтов стерлингов, а Microsoft ранее подняла цены на Xbox на 20 – 50 фунтов. Meta Platforms также увеличила цену VR-гарнитуры Quest 3S.

Смартфоны не стали исключением – Samsung повысила цены на отдельные модели, включая версии с большим объемом памяти.

Есть ли шанс избежать "RAMageddon"?

Ожидать быстрого решения проблемы не стоит. Производители памяти, такие как SK Hynix и Micron, работают над расширением производства, но новые мощности заработают не раньше 2027 года. При этом дефицит может продолжаться до 2030 года.

Как пишет NYTimes, дополнительный фактор – долгосрочные контракты между AI-компаниями и поставщиками чипов, которые уже зарезервировали значительную часть будущего производства. По некоторым оценкам, будет удовлетворяться лишь около 60% спроса на память.

В таких условиях эксперты советуют не откладывать покупку техники, если она действительно нужна. Альтернативой могут стать старые модели или восстановленные устройства, которые остаются дешевле и одновременно экологичнее. Также стоит рассмотреть ремонт вместо замены.