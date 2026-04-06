В App Store резко возросло количество приложений нового типа: в чем причина

Количество новых приложений в App Store резко возросло после нескольких лет спада. Одной из причин стал тренд на создание программ с помощью искусственного интеллекта, который существенно упростил разработку.

В первом квартале 2026 года в App Store появилось 235 800 новых приложений – это на 84% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой резкий скачок выглядит особенно заметно на фоне предыдущих лет, когда количество новых релизов постепенно сокращалось. Об этом пишет Gizmodo.

Смотрите также Apple празднует 50 лет: как менялась компания

Как AI изменил рынок мобильных приложений?

По данным аналитиков, с 2016 до 2024 года количество новых приложений в магазине от Apple снизилось почти на 48%. Однако уже в 2025 году ситуация изменилась – за год вышло около 600 тысяч новых программ, что означает рост примерно на 30% в глобальном масштабе. В 2026 году эта тенденция только усиливается.

Одним из ключевых факторов стал так называемый "vibe coding" – подход, при котором код генерируется искусственным интеллектом. Появление инструментов вроде Claude Code от Anthropic и Codex от OpenAI позволило даже людям без опыта программирования создавать приложения, используя обычный язык.

Сам термин "vibe coding" популяризировал соучредитель OpenAI Andrej Karpathy в феврале 2025 года. К концу года он настолько закрепился, что стал словом года по версии Collins English Dictionary.

Тренд быстро подхватили не только только энтузиасты, но и бизнес. Руководители компаний увидели в этом способ повысить производительность и сократить расходы, что даже вызвало опасения относительно будущего профессиональных разработчиков. Инвесторы на фондовом рынке начали рассматривать этот подход как потенциальную угрозу для традиционных IT-компаний.

В то же время у таких приложений есть немало проблем. Программы, созданные с помощью AI, часто содержат ошибки или недостатки, что привело к появлению новой специализации – разработчиков, которые занимаются исправлением таких продуктов.

Несмотря на рост количества приложений, сама Apple не полностью поддерживает этот тренд. Компания уже удалила из App Store несколько популярных сервисов для AI-разработки, в частности Replit, Vibecode и Anything. Причина – нарушение правил платформы.

Как пишет Mashable, основное беспокойство Apple заключается в том, что такие инструменты позволяют создавать и запускать приложения на ее устройствах без прохождения стандартной процедуры модерации. Это противоречит политике компании по контролю качества и безопасности.

В то же время Apple развивает собственные решения в этой сфере. Ее среда для разработчиков Xcode получила функции автономного написания кода с помощью AI-агентов, которые могут анализировать и редактировать программный код.

В итоге, рынок мобильных приложений переживает новую волну роста, но одновременно сталкивается с вызовами качества, контроля и роли человека в процессе разработки.