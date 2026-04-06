У першому кварталі 2026 року в App Store з’явилося 235 800 нових додатків – це на 84% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такий різкий стрибок виглядає особливо помітно на тлі попередніх років, коли кількість нових релізів поступово скорочувалася. Про це пише Gizmodo.

Як AI змінив ринок мобільних додатків?

За даними аналітиків, з 2016 до 2024 року кількість нових додатків у магазині від Apple знизилася майже на 48%. Проте вже у 2025 році ситуація змінилася – за рік вийшло близько 600 тисяч нових програм, що означає зростання приблизно на 30% у глобальному масштабі. У 2026 році ця тенденція лише посилюється.

Одним із ключових факторів став так званий "vibe coding" – підхід, за якого код генерується штучним інтелектом. Поява інструментів на кшталт Claude Code від Anthropic та Codex від OpenAI дала змогу навіть людям без досвіду програмування створювати додатки, використовуючи звичайну мову.

Сам термін "vibe coding" популяризував співзасновник OpenAI Andrej Karpathy у лютому 2025 року. До кінця року він настільки закріпився, що став словом року за версією Collins English Dictionary.

Тренд швидко підхопили не лише ентузіасти, а й бізнес. Керівники компаній побачили в цьому спосіб підвищити продуктивність і скоротити витрати, що навіть викликало побоювання щодо майбутнього професійних розробників. Інвестори на фондовому ринку почали розглядати цей підхід як потенційну загрозу для традиційних IT-компаній.

Водночас у таких додатків є чимало проблем. Програми, створені за допомогою AI, часто містять помилки або недоліки, що призвело до появи нової спеціалізації – розробників, які займаються виправленням таких продуктів.

Попри зростання кількості додатків, сама Apple не повністю підтримує цей тренд. Компанія вже видалила з App Store кілька популярних сервісів для AI-розробки, зокрема Replit, Vibecode та Anything. Причина – порушення правил платформи.

Як пише Mashable, основне занепокоєння Apple полягає в тому, що такі інструменти дозволяють створювати і запускати додатки на її пристроях без проходження стандартної процедури модерації. Це суперечить політиці компанії щодо контролю якості та безпеки.

Водночас Apple розвиває власні рішення у цій сфері. Її середовище для розробників Xcode отримало функції автономного написання коду за допомогою AI-агентів, які можуть аналізувати та редагувати програмний код.

У підсумку, ринок мобільних додатків переживає нову хвилю зростання, але водночас стикається з викликами якості, контролю і ролі людини у процесі розробки.